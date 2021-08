Canvio Advance: l’hard disk che sa tenere anche i “segreti” dei migliori amici

L’idearegalo firmata Toshiba celebra i best friend 365 giorni all’anno





È da poco passato il WorldFriendship Day (30luglio), ma seè vero che chi “trova un amico, trova un tesoro” è importantecelebrare i propri best e ricordargli il proprio affetto anche con piccoli gesti sempre piùspesso. Proprioper questo Toshiba Electronics Europe GmbH proponeun’idea regalo evergreen, valida 365 giorno l’anno: CanvioAdvance ,l’hard disk perfetto da regalare ai propri amici!





Questasoluzione di archiviazione, dai casecolorati e trendy ,offre finoa 4TB di spazio di storage per salvare, e non rischiare di perdere, ognimomento prezioso. Grazie al suo designcompatto e ultra-leggero – pocomeno di 200 grammi (4TB) –è anche facilissimo da trasportare, per avere sempre con sé tutti ifile più importanti .





Mai suoi veri plus sono il softwaredi backup automatico e quello di protezione .Da un lato un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo semplificheràil salvataggio dei file e cartelle preferite con frequenze d’esecuzione automatiche, scelte a seconda delleproprie preferenze ed esigenze; dall’altro il livello di sicurezza dei dati archiviati sarà a prova di hacker ecuriosi grazie alla possibilità di impostare una passwordesclusiva scelta dall’utente proprietario!





C’èdi più, con la tecnologiaUSB 3.2 Gen 1 ,questi hard disk portatili sono moltopiù veloci rispetto ai dispositivi USB 2.0 ,consentendo di trasferire velocemente ogni file.





