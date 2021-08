Amulets: La nuova collezione invernale di Daniele Nuzzi

Le tendenze della moda influenzano il modo in cui guardiamo le cose, detta le nostre scelte di stile e gli acquisti dei capi d'abbigliamento. Ecco perché qualsiasi brand, stilista e influencer di moda deve cercare di capire le tendenze che forgeranno la moda nei mesi a venire. Una novità nella moda italiana è sicuramente il nuovo marchio Amulets creato dall’influencer Daniele Nuzzi.



Amulets è uno stile libero

Una delle principali tendenze di fondo di Amulets è l'adozione di uno stile libero che trae le sue origini unicamente dal made in Italy ed è capace di vestire con originalità a un prezzo alla portata di tutti. Il nuovo marchio Amulets, proposto da Daniele Nuzzi, è molto interessante perchè unisce capi di abbigliamento casual e streetwear e fa di essi una tendenza capace di fondere l'eleganza al comfort che si incarna nella filosofia dell'activewear proposta da marchi più blasonati.L'idea di Daniele Nuzzi è quella di vivere "la vita attiva", così capi come t-shirt e pantaloni risultano trendy da indossare sia per trascorrere un pomeriggio con gli amici sia anche per serate più impegnative.

In Attesa della collezione invernale 2021 2022

Sul sito Amulets.it è già possibile visionare e acquistare i capi estivi, mentre dal primo settembre sarà disponibile la nuova collezione autunno inverno 2021/2022 ed avrà come protagonisti pantaloni di velluto, felpe con bellissime stampe, nuove t-shirt, e jeans ispirati dai colori della bandiera italiana. In questa stagione, il velluto sarà senza dubbio uno dei grandi must-have dei pantaloni che potranno essere abbinati con le felpe proposte dal noto influencer che vanta già collaborazioni con molti brand nazionali e internazionali.





Siamo sicuri che Amulets porterà una buona dose di creatività che ci consentirà di rinnovare con stile il guardaroba con l'avanzare della stagione, dai primi freddi ai mesi più gelidi, con una concezione moderna dello stile uomo/donna che tende ad essere sempre più fluido. Le collezioni Amulets consentono infatti alla stessa persona, che un giorno indossa un vestito, di uscire con una felpa e un pantalone il giorno successivo senza rinunciare alla qualità delle materie prime.

Amulets racchiude in sè questa sintesi in modo perfetto

Partendo dal nome e dal logo. Il termine inglese Amulets, in italiano Amuleti, e con il logo che rappresenta una maschera tribale, usata in antichità come intermediazione tra chi la indossava e gli dei, la mission di Daniele Nuzzi è “Rendere divinità chi lo indossa” con tessuti di pregio e manifattura esclusivamente Made In Italy.

Così, anche se di fronte a un mercato sempre più segmentato, dove la Cina sta diventando l'El Dorado per la produzione di marchi di moda europei e americani, vediamo sempre più uno stile uniforme e mainstream. Amulets va contro corrente lanciando collezioni progettate per essere originali salvaguardando e valorizzando la produzione italiana che nell’ambito della moda è sempre stata un passo avanti ad altre nazioni.





Moda sostenibile

Amulets è in tal senso capace di raccogliere anche le sfide della moda responsabile preoccupata per l'etica della catena di produzione, l'origine dei materiali e l'impatto dei prodotti venduti. Perchè questa filosofia di sostenibilità passa attraverso una produzione ragionata e spesso sempre più locale con il "made in our region" che impatta positivamente sull'aspetto sociale.

In molti casi, infatti, le case di moda che esternalizzano la produzione in paesi stranieri trascurano le condizioni di lavoro nei laboratori. Produrre nel paese in cui si vendono gli abiti tende a garantire migliori condizioni di lavoro agli addetti. Inoltre la moda è un'industria che inquina e genera molti rifiuti. Produrre vicino al luogo di acquisto consente di ridurre i trasporti e di monitorare meglio il rispetto dell'ambiente.

Per visionare e seguire tutte le proposte del brand Amulets di Daniele Nuzzi puoi collegarti alla pagina Instagram



