Kerem Bursin e Kivanc Tatlitug più belli di Can Yaman?

L'attore turco Can Yaman sembra iniziare a subire le conseguenze del gossip che lo ha colpito da quando ha frequentato Diletta Leotta, al punto che i fan lo preferiscono al bel Kerem Bursin. Da quando Daydreamer è approdato su Canale5, Can Yaman ha goduto di un'enorme popolarità. Interpretando infatti il ruolo del sensuale e tenebroso Can Divit, l'attore turco ha decisamente conquistato il cuore dei fan. Negli ultimi mesi, però, qualcosa si è rotto, forse anche grazie al legame con Diletta Leotta, malvista da molti fan della star turca. Questa unione, che sembra giunta al capolinea, ha portato i suoi sostenitori ad andarsene proprio quando Mediaset ha deciso di trasmettere Mr Wrong e Love is in the Air.

La battaglia degli ascolti è stata vinta dalla telenovela con Karem Bursin che, in brevissimo tempo, è diventata un vero e proprio sex symbol. Allo stesso tempo, Mr Wrong ha fallito e il Network lo ha relegato in un'unica prima serata settimanale, mentre il pubblico ha presto perso interesse. El Bursin è protagonista di numerosi fan club, fa sognare tutti interpretando Serkan Bolat e il rapporto con il co-protagonista della serie televisiva sta allietando la sua carriera.

L'approdo sul piccolo schermo di Brave and Beautiful ha dato anche la spinta finale a Yaman, che chiude al terzo posto della classifica dietro a Kivanc Tatlitug, ovvero il bellissimo Cesur. Di certo l'attore non sembra temere i suoi rivali, sostenuto dai suoi fan e felice per il lancio della sua nuova linea di profumi.

Altre News per: kerembursinkivanctatlitugbelliyaman