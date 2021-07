Potraidivertirti con la Stagione 3, in uscita il 27 luglio, con altri nuovicontenuti per arricchire il viaggio dei vichinghi





Ubisoftannuncia che la nuova principale espansione di Assassin’s Creed®Valhalla, L’Assedio di Parigi, sarà disponibile dal 12 agosto. LaStagione 3, la Stagione di Sigrblot, comprende ricompense esclusive eattività accessibili a tutti i giocatori. Il Festival di Sigrblotsarà live per tutti da giovedì 29 luglio fino al 19 agosto.

Ambientatain Francia, questa nuova avventura vedrà Eivor avviarsi su unpercorso pericoloso, pieno di avvincenti avventure attraverso lacampagna francese verso una delle più famigerate battaglie diconquista della storia vichinga. Il giocatore potrà scoprire nuovearmi, abilità e attrezzature per affrontare nuovi tipi di nemici.L’Assedio di Parigi segnerà anche il ritorno delle missioni diinfiltrazione Black Box, dove il giocatore avrà totale libertà discegliere il miglior modo per eliminare la sua vittima designata.L’Assedio di Parigi sarà disponibile per tutti i possessori delSeason Pass o separatamente, a 24,99 €, per i possessori del giocoprincipale.

Dagiovedì 29 luglio potrai festeggiare l’Estate nell’evento atempo Festival di Sigrblot, una tradizionale festività vichinga checelebra l’inizio della stagione delle Razzie. Fino al 19 agostosaranno disponibili svariate attività attorno al tradizionale falòdell’accampamento di Ravensthorpe tra cui:

Minigiochi: Battaglie di Rime, Torneo di Lotta e Partite a Dadi

Tre nuove missioni

Ricompense esclusive che comprendono decorazioni dell’accampamento, personalizzazione degli oggetti e armi. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, si potrà acquistare la spada a una mano Skrofnung con i gettoni Sigrblot nel negozio del festival.

Perpartecipare al Festival di Sigrblot, il giocatore dovrà raggiungerel’Inghilterra e completare uno dei primi archi narrativi -Grantebridgescire o Ledecestrescire – e raggiungere il Livello 2con il proprio accampamento.

Unulteriore aggiornamento è previsto più avanti nella Stagione eporterà una nuova mappa per Razzie Fluviali, con destinazioni lungoi fiumi di Francia e Irlanda.

Assiemealla Seconda Espansione sarà disponibile l’album musicale“L’assedio di Parigi”, per dare ai fan la possibilità diascoltare la colonna sonora completa. Da oggi, potrai scoprire“Ha´sæti”, il primo brano dell’album composto da StephanieEconomou. Con questa canzone ha voluto evocare un senso dispiritualità e profondità nella musica e nelle voci, che siadattano perfettamente all’avventura che stai per vivere. Le parolesono in Antico Norreno e “Hásæti” si può tradurre con “Postod’Onore”. Per ascoltare il singolo, visita https://youtu.be/TiJUb9urKGQ .

Sviluppatoda Ubisoft Montreal*, Assassin’s Creed Valhalla offre al giocatoreun’esperienza unica nei panni di Eivor, un leggendario guerrierovichingo che si ritrova a dover lasciare la Norvegia, nel nono secolod.C., a causa delle continue lotte e dalla diminuzione delle risorse.Rivivi lo stile senza regole dei guerrieri vichinghi con il rinnovatosistema di combattimento a due armi e sperimenta nuove opzioni digameplay come razzie, assalti, l’accampamento e il nuovo sistema diprogressione e di aggiornamento delle attrezzature. Alleanzepolitiche, decisioni strategiche e scelta nei dialoghi possonoinfluenzare il mondo di Assassin’s Creed Valhalla, dovrai compierele tue scelte con molta attenzione per proteggere la casa del tuoclan e il suo futuro.

Assassin’sCreed Valhalla è disponibile per console Xbox Series X | S, XboxOne, PlayStation 5,PlayStation 4,lo Store Epic Games e lo Store di Ubisoft su PC Windows, così comesu Stadia, Amazon Luna e sul servizio di abbonamento di Ubisoft’s,Ubisoft+.

Perulteriori informazioni su Assassin’s Creed Valhalla, visitaassassinscreed.com.





