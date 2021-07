BANDAI NAMCO presenta DreamHack Beyond

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è felice di annunciare la propria presenza al primo DreamHack Beyond – un’esperienza interattiva gratuita e completamente digitale che, tra il 24 e il 31 luglio 2021, porterà nelle case di tutti il meglio di DreamHack.

BANDAI NAMCO Entertainment offrirà ai giocatori uno stand personalizzato in cui ci saranno anche offerte e oggetti esclusivi come parte dell’esperienza DreamHack Beyond.



DreamHack Beyond ti permetterà, insieme con altri giocatori, di divertirti con tornei, l’area BYOC, cosplay, demo e molto altro!

Gioca. Competi. Guarda.

