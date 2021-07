I 10 giochi online free-to-play più consigliati nel 2021

Non tutti sanno che al giorno d’oggi c’è una tipologia di videogames ai quali si può tranquillamente giocare senza dover spendere un soldo. Ci sono tantissimi giochi online completamente gratuiti che permettono di divertirci con grafiche in alta definizione, trame accattivanti e realismo senza precedenti. Basti pensare ai diversi giochi che riproducono in maniera fedele gare mozzafiato in supercar piuttosto che i giochi di un casinò, oppure che simulano battaglie epocali o sfide calcistiche. Il tutto nella versione free-to-play.

Di seguito cercheremo di consigliare i migliori 10 videogame gratuiti presenti in rete nel 2021. Piccola premessa: per potersi godere al meglio questi giochi è necessario avere a disposizione una velocità di navigazione in rete di un certo livello. Per fortuna la fibra ottica, che consente di viaggiare anche a 1 gigabit al secondo, sta arrivando un po’ ovunque in Italia. A questo punto si può giocare, ad esempio, a Call of Duty Warzone. Si tratta di un capitolo in stile battle royale completamente gratuito, sviluppato da Infinity Ward, che prova così a contrastare un altro fenomeno assoluto di questa categoria di giochi online: Fortnite. Il prodotto di Epic Games rimane anche nel 2021 ai vertici del settore free-to-play e si sta arricchendo di ulteriori funzionalità, come la costruzione di nuovi mondi personalizzabili, che presto verranno rilasciate online.

Molto gettonato, poi, è Fallout Shelter, capitolo free-to-play della famosa saga di videogames. Si tratta di un gioco gestionale in cui il giocatore deve provvedere alla sopravvivenza degli abitanti del proprio Vault, raccogliendo risorse essenziali come cibo, acqua ed energia. Per i più nostalgici, invece, possiamo proporre Game of Thrones Winter is Coming, un gioco strategico basato sull’omonima serie TV. I giocatori possono impersonare un lord di uno dei sette regni di Westeros e avanzare nel videogame reclutando soldati o facendo alleanze con altri giocatori in rete. Altro gioco interessante è sicuramente Warframe. Si tratta di uno sparatutto in modalità terza persona immerso in un’ambientazione fantascientifica nella quale il giocatore si ritrova a impersonificare un antico guerriero denominato Tenno. Alleandosi tra loro alla ricerca di fazioni nemiche, i giocatori potranno conquistare potenziamenti in grado di portarli alla vittoria di singole battaglie. Da segnalare, poi, è Paladins, un gioco nel quale il gamer può confrontarsi con più generi di videogames messi assieme: da quello di azione alla modalità Multiplayer Battle Arena online, senza mai finire di sorprendersi di fronte ai repentini cambi di scena offerti.

Se poi si è appassionati di sparatutto allora non può mancare nella propria lista Destiny 2, di cui lo sviluppatore Bungie ha messo in rete una versione totalmente gratuita che offre una quantità impressionante di contenuti di gioco. Se invece si è più per la velocità e per i giochi di corsa allora ci si può divertire con TrackMania Nations Forever, che permette di guidare su tracciati davvero particolari, ai limiti della follia, sia da soli che in versione multiplayer. Chi invece è appassionato di carte non può che provare The Elder Scrolls Legends, che porta in campo personaggi e creature fantastiche per battaglie adrenaliniche, o Yu-Gi-Oh Duel Links. Il free-to-play sviluppato da Konami permette di riprodurre in versione multigiocatore le epiche battaglie basate sulle carte del famoso cartone giapponese. Infine, sempre lo sviluppatore nipponico, per gli amanti del calcio mette a disposizione gratuitamente la versione lite di PES 2021, con accesso illimitato alle modalità My Club e Matchday. Il tutto senza rinunciare all’inconfondibile realismo di uno dei giochi sportivi più amati di sempre.

