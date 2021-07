FELTRINELLI COMICS & GAMES APRE LE PORTE DELL’ESCLUSIVA “AREA GAMING”

laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano regala un’ora di esport a tutti i suoi clienti con una speciale promozione che fa vivere una nuova esperienza di gioco in store

Fortnite, League of Legends, Apex Legends,Call of Duty: Warzone e Counter-Strike: Global Offensive, alcuni dei videogame più giocati al mondo protagonisti dei torneiesport più appassionanti in assoluto, su pc gaming super performanti a completa disposizione di tutti i clienti che per un’ora intera potranno sentirsi dei pro-player. È così che lo spazioFeltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte a Milano apre ufficialmente le porte dell’esclusivaArea Gaming, con una speciale promozione aperta a tutti che ottimizza l’acquisto e fa vivere una nuova esperienza di gioco direttamente in store.

Fino al 3 settembre, infatti, basterà comprare un fumetto, un giocattolo o un gioco in scatola in tutti i negozi laFeltrinelli di Milano per ricevere in omaggio un'ora di gioconell'esclusiva Area Gaming della libreria laFeltrinelli di Piazza Piemonte. Dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00, ben6 postazioni di gioco allestite al top - e in totale sicurezza - saranno a disposizione dei tantissimi appassionati divideogiochi e soprattutto di esport, un fenomeno in crescita esponenziale che vanta milioni di follower.

dirette streaming ideate e progettate in collaborazione conpresentazioni e le anteprime di board game, fumetti e manga, agli eventi dicharity legati al mondo del gioco di ruolo o gli show match esport con diversi gaminginfluencer e team di giocatori professionisti, finalmente l’Area Gamingapre le porte al pubblico per mostrare lo spazio Feltrinelli Comics & Games al gran completo: un luogo unico dove il gioco digitale e fisico, insieme al mondo fantasy e alla letteratura disegnata, si fondono per regalare quella magia che solo le passioni sanno dare. Già teatro di tantissimeideate e progettate in collaborazione con Lucca Comics & Games - dallee ledi board game, fumetti e manga, agli eventi dilegati al mondo del gioco di ruolo o gliesport con diversi gaminge teamdi, finalmente l’apre le porte al pubblico per mostrare lo spazioal gran completo: un luogo unico dove il gioco digitale e fisico, insieme al mondo fantasy e alla letteratura disegnata, si fondono per regalare quella magia che solo le passioni sanno dare.

Altre News per: feltrinellicomicsgamesapreportedell’esclusiva“area