Ecco Bernardinelli-Bernstein : La cometa più grande di sempre

L'universo non smette mai di stupire l'uomo. Lassù nel cielo c'è un'enorme cometa conosciuta con i nomi dei due scopritori: Bernardinelli-Bernstein, che scienziati e astronomi continuano a studiare. Apparentemente potrebbe essere mille volte più massiccio di una normale cometa. Come riporta Esquire.com, le nuove immagini in arrivo dall'Osservatorio di Las Cumbres in California hanno entusiasmato i ricercatori.

Un membro del team di Michele Bannister ha spiegato bene questa emozione: "Le altre persone stavano dormendo. La prima immagine mostrava la cometa oscurata da una banda satellitare e il mio cuore è affondato. Ma poi le altre erano abbastanza chiare, e perdio: Ecco qua. là , decisamente un bel punto acuminato, niente sfocato come le sue stelle vicine. "

Sfortunatamente per gli scienziati, Bernardinelli-Bernstein non si avvicinerà molto alla Terra per fare osservazioni. Il momento in cui sarà più vicino a noi sarà nel 2031, ma sarà ancora oltre Saturno.

