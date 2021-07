VIVI IL BRIVIDO DELLA PISTA IN CODEMASTERS(R) F1(R) 2021, CHE DEBUTTA OGGI

Vesti i panni di un pilota di Formula 1® e gareggia ai massimi livelli del motorsport con una nuova modalità storia, la modalità Carriera per due giocatori e straordinari aggiornamenti di nuova generazione

Guarda il trailer di lancio di F1® 2021

Redwood City, California - 16 luglio 2021 - Codemasters® ed Electronic Arts danno il benvenuto ai giocatori al mondo delle corse di Formula 1® in F1® 2021, ora disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation®5 , PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. L'ultima versione della prestigiosa serie F1® presenta i team, i piloti e i circuiti del FIA Formula One World Championship™ 2021 e introduce una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l'opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola e Jeddah, disponibili gratuitamente per tutti i giocatori come contenuto post lancio.

In previsione del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1® PIRELLI BRITISH, che si terrà questo fine settimana, il 18 luglio, Codemasters ha pubblicato nuovi filmati di gioco catturati su Xbox Series X per tenere gli spettatori aggiornati sul Circuito élite di Silverstone su YouTube qui.

Nella nuova modalità storia, Braking Point, i giocatori possono sperimentare l'affascinante mondo della F1® mentre affrontano la Formula 2™ per approdare all’ ambita posizione in Formula 1®, rispecchiando le dinamiche di squadra della vita reale e gli scontri drammatici con altri piloti sulla griglia. La modalità Carriera ampliata introduce un'opzione a due giocatori per consentire agli amici di giocare online insieme o scegliere squadre avversarie e gareggiare l'uno contro l'altro in sessioni di gara sincrone. La modalità Carriera introduce anche l'inizio della stagione reale, che consente ai giocatori di dare inizio alla propria carriera in qualsiasi fase del calendario già trascorso, utilizzando la classifica piloti e costruttori in tempo reale, a partire da quel momento.

"L'entusiasmo per le corse di Formula 1® è davvero palpabile in questa stagione, e il lancio di F1 2021 su console esistenti e di nuova generazione ci dà l'opportunità di portare giocatori di tutto il mondo a vivere i loro sogni di F1", ha affermato Lee Mather, Franchise Game Director di Codemasters. “Siamo entusiasti che i giocatori provino questo mondo da soli mentre scalano le classifiche e corrono contro i loro amici o nemici per avere la possibilità di sbaragliare tutti.

Sulle console di nuova generazione, F1® 2021 vanta un miglioramento visivo che include modelli in pista migliorati, oltre a trame e modelli di carrozzeria e pneumatici perfezionati. Il Ray Tracing consente il fotorealismo nei replay, nei filmati e nella modalità foto. L'opzione Modalità Performance consente al titolo di funzionare sopra i 60 fps su hardware compatibili, e i giocatori su piattaforme di nuova generazione sperimenteranno tempi di caricamento migliorati.

I vantaggi per l'edizione digitale Deluxe includono sette iconici piloti di F1® da utilizzare in My Team, completi di contenuti di personalizzazione esclusivi, 18.000 PitCoin e il pacchetto di contenuti Braking Point.

F1® 2021 è classificato PEGI 3 per tutti ed è ora disponibile a partire da 59.99 €. Per le notizie su F1® 2021, segui il sito Web del gioco di Formula 1 e i canali social su Instagram, Twitter, YouTube e Facebook.