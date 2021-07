Massimo Cacciari contro Renzi e Letta : Gli ha umiliati!

Massimo Cacciari boccia passato e presente del Pd: impossibile l'obbligo di vaccinazione proposto da Enrico Letta, mentre Matteo Renzi è "un povero ragazzo, decisivo in una cosa che interessa mezza Italia, il ddl Zan". Poi al Quirinale respinge Berlusconi e Draghi. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, in un'intervista a Mowmag.com, ha ribadito di opporsi all'obbligo di vaccinazione sostenuto da Letta, attuale segretario del Pd: “Sarebbe qualcosa che violerebbe i diritti fondamentali, del tutto incostituzionale. Non esiste." Un argomento che lo ha sempre fatto arrabbiare: un mese fa ha fatto un discorso alla conduttrice di Otto e mezzo, Lilli Gruber, che gli aveva chiesto se fosse stato vaccinato: "Sono affari miei?" ! ".

Bruciata, senza voti, ma decisiva prima nella caduta del governo Conte e ora nel ddl Zan, è stata anche la risposta del leader di Italia Viva ed ex numero uno del Pd, Matteo Renzi: “Ma decisiva di quella, poverina. Deciso su qualcosa che non interessa mezzo italiano come la legge Zan? Ma per l'amor di Dio. Non mi sembra in alcun modo determinante sulle decisioni fondamentali che il Governo si accinge o ha preso. Quanto al governo Conte, non c'era più e non avrebbe potuto gestire il Piano di rilancio. (…). Renzi cerca di farsi vedere, ovviamente, come tutti gli altri, ma Draghi e la sua squadra lavorano su questioni fondamentali e decidono tutto da soli.

Anche Massimo Cacciari si intromette nel pasticcio del governo dei migliori: "Mattarella li ha presi e ha detto "figli, ci sono soldi europei, bisogna saperli spendere, avere autorità in Europa, e poi prendere Draghi e smetterla di rompere le palle» .” Enrico Letta e Massimo Cacciari hanno però un punto in comune: la sosta di Mario Draghi al Quirinale: “La candidatura di Berlusconi è ridicola. Per Draghi è un problema. Perché se è Draghi, chi mettono al governo al posto di Draghi? Spero che Draghi continui e che trovino un'altra soluzione per la presidenza della Repubblica, ma la vedo molto difficile, a meno che Mattarella non accetti l'invito che arriva da tanti a fare il bis”.

Altre News per: massimocacciaricontrorenzilettaumiliati