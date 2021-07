Dieta: come ridurre la sensazione di fame

Con l'arrivo dell'estate molti cercano di avere un corpo perfetto e per questo ci sono una varietà di programmi e diete. Tornare in forma, anche dopo anni di abbandono, è sempre possibile se si segue una dieta sana e si fa esercizio regolarmente. Ma come fare per ridurre la senzazione di fame?



Come mettersi a dieta senza avere fame?

Diciamo subito che per ottenere risultati ottimali con la dieta, può essere utile assumere integratori alimentari specifici che aiutano a bruciare i grassi ostinati e accelerare il metabolismo. Per ridurre la sensazione di appetito costante invece ci sono i cosidetti integratori antifame che aumentano il senso di pienezza e integratori che riequilibrano l'umore compensando il bisogno di cibo.

La dieta dimagrante efficace è quella che favorisce la perdita di peso senza privare l'organismo dei nutrienti essenziali per il suo sostentamento. Dieta o meno, devi quindi avere sempre un'alimentazione equilibrata e varia e adattarti al tuo stile di vita, al tempo che hai a disposizione durante la giornata e ai tuoi desideri.



Per questo, qualsiasi dieta tu scelga, per ritornare in forma e ritrovare il giusto equilibrio tra salute ed estetica, puoi contare sull'aiuto degli integratori.



Quello del dimagrimento è un mercato in forte espansione e per questo i produttori competono per offrire integratori alimentari destinati a promuovere la perdita di peso. Ogni mese compaiono nuovi prodotti sugli scaffali di farmacie, parafarmacie e supermercati.

Come già detto in precedenza per mantenere la forma fisica e combattere la fame, puoi includere integratori alimentari nella tua dieta. Molte persone in sovrappeso che hanno già provato diverse diete dimagranti, ma senza successo, la fame ti attanaglia. Combattere la fame è come combattere il mal di denti. È una sensazione che occupa costantemente la mente e che può superare la più grande delle motivazioni.

Sapevi che ci sono molti integratori alimentari che possono aiutare a ridurre l'appetito e sopprimere la fame?

Il desiderio di mangiare e l'avere fame sono due segnali diversi.

La fame nasce quando il corpo non ha abbastanza energia, ma anche quando lo stomaco è completamente vuoto.



La voglia di mangiare può manifestarsi in qualsiasi momento, a volte anche subito dopo un pasto. In questo caso, il tuo corpo ti sta inviando segnali sbagliati, facendoti mangiare quando non ne hai bisogno. Ciò è in gran parte dovuto a squilibri ormonali causati da diversi fattori.



Il grasso addominale agisce come un organo che sposta l'equilibrio ormonale e innesca cambiamenti inappropriati nell'insulina, nella grelina e nella leptina (gli ormoni che regolano l'appetito). Maggiore è la nostra percentuale di grasso corporeo, più difficile è distinguere tra fame e desiderio .



I carboidrati vengono metabolizzati dall'organismo sotto l'azione dell'insulina, l'ormone incaricato di immagazzinare zuccheri e proteine. Quando mangiamo troppi carboidrati o mangiamo un alimento zuccherato, i nostri livelli di insulina salgono alle stelle e fanno sentire fame. Si dice spesso che lo zucchero richiede zucchero, ed è assolutamente vero. Più carboidrati consumi, più stimoli l'appetito.

Attenzione, questo riguarda anche gli zuccheri lenti, noti per ridurre la fame e aumentare la distanza tra i pasti. Stimolano anche l'insulina, in misura minore, è vero, ma troppa sarà inevitabilmente immagazzinata come grasso, che a sua volta interromperà gli ormoni che regolano l'appetito.

Integratori alimentari per sopprimere l'appetito



Disciplinarsi a non mangiare fuori pasto e ad evitare di consumare troppi carboidrati, soprattutto zuccheri, è di fondamentale importanza.Inoltre, è importante sapere che durante una dieta siamo tutti costretti a subire un periodo di adattamento o astinenza, durante il quale non abbiamo veramente fame, ma semplicemente vogliamo mangiare qualcos'altro.Se riesci a superare questo traguardo, che dura circa 10 giorni , sarà molto facile per te continuare la tua dieta senza crollare.Se proprio non puoi, ecco un elenco di integratori alimentari che possono aiutarti a non soffrire la fame. Ti saranno anche di grande aiuto nella prosecuzione del tuo regime dimagrante a lungo termine.La caffeina è un alcaloide della famiglia delle metixantina, che stimola il sistema nervoso centrale. Naturalmente presente nel caffè e nel tè verde, influenza gli ormoni dell'appetito, riduce la sensazione di fame e attiva il metabolismo. In uno studio, è stato dimostrato che consumare caffeina 30 minuti prima di un pasto riduce l'apporto calorico del 22%. Inoltre, il caffè è ricco di acidi clorogenici e proteine ??PYY, proprio come il tè verde. Questi acidi controllano l'appetito e sopprimono la fame, mentre la proteina PYY, rilasciata nell'intestino crasso, riduce letteralmente la voglia di mangiare. Considera una dose di 200 mg di caffeina al giorno, derivata dalla caffeina pura o dal tè verde.Il CLA è un bruciagrassi che agisce bruciando i grassi, prevenendone la formazione e bloccando l'immagazzinamento delle calorie, riducendo così l'aumento di peso e soprattutto il “recupero” del peso. Ma il CLA è anche un efficace soppressore dell'appetito che aumenta la sensazione di pienezza.L'uso di CLA a 3,2 g al giorno per 13 settimane riduce notevolmente l'appetito e aumenta la sensazione di pienezza.La Garcinina è un frutto che contiene un principio attivo, l'acido idrossicitrico. L'HCA brucia il grasso immagazzinato, ma influenza anche l'appetito. Studi clinici hanno rilevato una diminuzione dell'apporto calorico con dosi giornaliere di 2800 mg. Aumentando i livelli di serotonina che riducono la fame e il desiderio di zucchero, l' HCA promuove efficacemente la perdita di peso. Inoltre, riduce l'accumulo di grasso negli adipociti. Associato al CLA, l'HCA è un incomparabile asset dimagrante, che permette anche di stabilizzare il peso dopo una dieta dimagrante seguita con successo .La Griffonia è una delle migliori fonti di 5-idrossitriptofano (5-HTP), un composto che si converte in serotonina nel cervello. La serotonina comanda al cervello di ridurre l'assunzione di cibo e il fabbisogno di zucchero. Riducendo il desiderio di zucchero e l'appetito generale, il 5-HTP favorisce la perdita di peso e riduce significativamente il grasso della pancia .Derivato dal Konjac, il glucomannano è una fibra idrosolubile che si gonfia con l'acqua nello stomaco, fornendo un'accelerata sensazione di sazietà e riducendo significativamente l'appetit . Inoltre, rallenta lo svuotamento gastrico, riducendo l'appetito e il desiderio di spuntini.La Spirulina è un super alimento utilizzato in tutto il mondo come integratore per il controllo dell'appetito e anche per la salute generale. È un'alga a basso contenuto calorico che contiene molte proteine. È di colore verde bluastro e la più famosa che consumiamo si chiama spirulina platensis. La polvere può essere miscelata con la farina d'avena del mattino.

