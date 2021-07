Assiderate sul Monte Rosa: Due donne morte bloccate dal maltempo

Due alpinisti italiani sono morti congelati sul Monte Rosa. Ieri erano stati bloccati a causa del maltempo sotto la piramide di Vincent, a 4.150 metri sul livello del mare, e avevano chiesto aiuto. Le squadre a piedi del Soccorso Alpino Valle d'Aosta sono salite di notte e le hanno trovate.

Purtroppo per le due donne non c'è stato nulla da fare: una era già morta e i soccorritori non hanno potuto fare a meno di accertarne la morte, la seconda è stata trasportata al rifugio di Mantova dove il medico ha cercato invano di rianimarla. Il suo compagno di cordata ha subito un grave congelamento alle mani, ma è stato riferito che non sarebbe in pericolo di morte. I tre erano stati bloccati ieri dal maltempo che li aveva sorpresi a più di 4.000 metri, sotto la vetta della piramide di Vincent. Impossibilitati a proseguire la salita o a ritroso, hanno chiesto aiuto, ma hanno incontrato grandi difficoltà a causa del maltempo.

