Evoluzione e Prospettive del Fintech in Italia

Il termine FinTech si riferisce a società finanziarie che utilizzano ampiamente le nuove tecnologie: applicazioni mobili, intelligenza artificiale, ecc. La loro attività viene svolta online attraverso l'uso digitalizzazione che mira ad aumentare l'efficienza e rendere i servizi di trading online più convenienti, accessibili a quante più persone possibile.

L'origine e i nuovi sviluppi del settore FinTech in Italia



Possiamo senz'altro stimare che i primi scambi monetari tramite cellulare risalgano alla fine degli anni '90 quando era possibile acquistare credito a tempo dal proprio cellulare. Col tempo i media Internet hanno pian piano sviluppato le prime interfacce che permettevano la consultazione a distanza dello stato dei conti bancari e l'effettuazione di bonifici da conto a conto, intanto nascevano i primi siti di gestione di borsa online diretta, mentre Paypal faceva la sua comparsa per supportare i pagamenti sui siti di compravendita.



Successivamente, è emersa la tecnologia blockchain con l'avvento del bitcoin. L'origine delle innovazioni è venuta dal mondo dei programmatori - della tecnologia - chiamati a sviluppare interfacce che consentissero soluzioni ai bisogni emergenti del mondo smaterializzato aperto da Internet. Tuttavia, lo sviluppo durante gli anni 2000 si è concentrato principalmente sull'e-commerce. Solo dopo il 2008 sono nate davvero sempre più start-up che si sono alleate con programmatori che spesso avevano già lavorato nel settore bancario.



Queste start-up hanno utilizzato tecnologie innovative per ripensare i servizi finanziari e bancari, offrendo spesso un asse non sfruttato, servizi online di migliore qualità, meno costosi, più semplici e accessibili da remoto. È stato sviluppato anche un termine per designare queste start-up: FinTech, che mette la tecnologia al servizio della finanza.

Lo sviluppo del Fintech in Italia



Diverse applicazioni e piattaforme mobili sono utilizzate per gestire online le attività bancarie anche in Italia. Oltre a gestire i conti correnti, si possono confrontare e scegliere gli investimenti, utilizzare broker virtuali - vedi questa analisi in proposito, ottimizzare le spese e persino condividere informazioni sui tuoi investimenti in una prospettiva collaborativa.

Questi possono essere prodotti assicurativi in tutte le loro forme, risparmio, investimenti in borsa o finanziamenti. Passando dalla dematerializzazione della documentazione, alla riduzione dei costi di gestione, facilitata da un allentamento normativo che consente l'apertura a nuovi attori, ottimizzazione della gestione del rischio, nuovi canali di acquisizione, il miglioramento delle relazioni con i clienti che consente l'emergere di molte offerte più o meno innovative.

Il numero degli operatori nel settore del trading online è in crescita e ognuno di loro continua a innovare. Per gli investitori del mercato azionario, che siano trader esperti o neofiti, ci sono molti vantaggi rispetto all'intermediazione online tradizionale. Questo consente all'investitore del mercato azionario di fare trading a basso costo ottenendo risparmi sostanziali sulle commissioni.Sugli ordini effettuati tradizionale infatti viene addebitata una commissione espressa in percentuale o fissa. Con le nuove FinTech, quindi, i costi di ordinazione o di custodia sono ridotti o nulli. Inoltre, a seconda della scelta del trader, i risparmi realizzati possono essere mantenuti o investiti essi stessi in borsa, con la prospettiva di significative plusvalenze.I broker FinTech promettono di fare trading facilmente con app mobili dedicate. Ciascuno degli operatori ha sviluppato app molto intuitive. Grazie a questi strumenti, i servizi offerte dal mondo FinTech diventano accessibili su tutti i dispositivi: pc, smartphone, tablet. Ciò consente di guadagnare in reattività, potendo controllare direttamente l'evoluzione del valore dei titoli.Sapendo che il mercato azionario a volte è molto volatile, questo aiuta a prendere buone decisioni per la gestione del proprio portafoglio.Qualunque sia il tuo profilo di investitore, è possibile utilizzare una piattaforma FinTech per piazzare i tuoi ordini in borsa.La semplicità del sistema e la sua natura quasi gratuita attrae individui che non hanno familiarità con il mercato azionario così come trader sofisticati con grandi portafogli azionari.FinTech ha due particolarità: si basa sulla padronanza del digitale, ma soprattutto pone il cliente al centro dei suoi modelli cercando di rispondere ai suoi nuovi utilizzi. La dinamica delle offerte è forte, ma nessuna ha l'obiettivo di coprire tutte le parti del settore bancario: al contrario, il posizionamento viene fatto su filiali mirate, mal sfruttate e a volte trascurate dagli operatori tradizionali.Sessanta aree di attività sono identificate nel campo dei servizi finanziari innovativi in Italia, tra cui pagamenti, sicurezza informatica, prestiti, gestione delle spese, crowdfunding e persino regtech. Anche il settore dei pagamenti è visto in questo mercato come un argomento dalle grandi potenzialità perchè i pagamenti digitali in Italia stanno crescendo più velocemente della media europea.

