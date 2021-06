Smart home, il mercato italiano oltre il miliardo nel 2023

Le soluzioni di domotica che consentono di integrare i device connessi agli impianti domestici e rendere la casa ‘smart’ sono sempre più diffuse. Il mercato italiano, pur essendo ancora lontano da quello di altri paesi come la Germania e gli Stati Uniti, ha superato (quasi) indenne la crisi legata allo scoppio della pandemia, chiudendo il 2020 con riscontri positivi. Una ricerca di settore, condotta dal Centro Studi TIM, conferma come il comparto della domotica in Italia goda di buona salute: nei prossimi anni, infatti, è prevista una cospicua crescita in valore, tale da consentire all’intero segmento di superare il miliardo di euro.

Il mercato in Italia (2019 - 2020)

Stando ai dati pubblicati dal Centro Studi TIM, il valore di mercato dei dispositivi di domotica ha raggiunto, nel 2019, i 604 milioni di euro, facendo registrare un incremento del 34% rispetto all’anno precedente quando il settore, in valore, si era attestato sui 452 milioni. Il trend si è invertito nel 2020; la pandemia ha inciso notevolmente in tal senso, facendo crollare le vendite nel corso della prima parte dell’anno. Il dato finale è comunque positivo, specie se tarato sulle contingenze che hanno caratterizzato il periodo: 566 milioni di euro (ossia solo il 6% in meno rispetto al 2019).

Le previsioni al 2023: +23% in tre anni

Le proiezioni elaborate nel già citato studio indicano nel periodo 2021-2023 un periodo di crescita costante del mercato dei dispositivi di domotica. Nello specifico, stando alle previsioni al 2023, il settore raggiungerà un valore superiore al miliardo di euro, pari a 1145 milioni, grazie ad una crescita del 23% rispetto al 2020 (con un tasso di crescita media annua del 26%).

Per quanto concerne le singole quote, relative all'andamento di una determinata categoria di prodotto, i device per l’illuminazione e il comfort faranno registrare il tasso di crescita più elevato (+32%) seguiti dagli smart speaker e dai dispositivi per il controllo e la connettività faranno (+30%). Beneficeranno di una crescita significativa anche altri segmenti: sicurezza (+25%), home entertainment (+10%), elettrodomestici (+27%) ed energy management (+24%). In virtù di tali tassi di crescita, il valore raggiunto dalle singole categorie merceologiche sarà il seguente:

dispositivi smart per la sicurezza: 129 milioni;

home entertainment: 93 milioni;

smart speaker: 236 milioni;

controlli e connettività: 211 milioni;

elettrodomestici smart: 206 milioni;

energy management: 146 milioni;

illuminazione e comfort: 124 milioni.

I canali di vendita

Una parte della ricerca condotta dal Centro Studi TIM riguarda i canali di vendita; dai dati pubblicati emerge come il 2020 sia stato un anno peculiare anche da questo punto di vista. In crescita le vendite degli e-retailer, in maniera coerente con il trend caratteristico dell’anno precedente, che passano da 169 a 204 milioni di euro; calano, di contro, il segmento Telcos (vendite telefoniche) e la filiera tradizionale (negozi fisici al dettaglio). Nel report si legge che “grazie anche all’evoluzione tecnologica che tende a semplificare sempre di più l’usabilità e la compatibilità dei diversi dispositivi, gli italiani stanno sempre più imparando a realizzare semplici impianti di Smart Home in completa autonomia, determinando così anche un cambiamento nei canali di vendita”.

L’autonomia dei consumatori si concretizza non solo con un crescente ricorso agli e-commerce; gli utenti di rivolgono al web anche per raccogliere informazioni e leggere recensioni dettagliate, consultando portali specializzati come smartdomotica.it. Questo aspetto rappresenta di certo una delle leve di crescita per l’intero settore che alimenterà l’espansione dei prossimi anni; questo trend permetterà all’Italia di ridurre il gap con altri paesi comunitari (Francia e Germania) e non (USA e Regno Unito) dove la spesa per il settore delle smart home - stando ai dati del 2019 - è dalle due alle trenta volte superiore.

