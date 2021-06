Wonder Boy: Ash in Monster World esce su PC Steam il 29 giugno

Dopo la brillante risposta dei media e dei giocatori dalla recente uscita del gioco su console il 29 giugno vedrà l'uscita per PC Steam





Dopo il successo di Wonder Boy: Asha in Monster World con grande critica su console, i giocatori PC hanno solo pochi giorni di attesa prima dell'uscita del gioco su Steam il 29 giugno in tutto il mondo.

Il gioco è una versione completamente rimasterizzata del famoso Wonder Boy IV del 1994. Lo sviluppo è guidato dal creatore della serie Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa. Nishizawa-san è supportato dai membri del team di sviluppo originale; Shinichi Sakamoto (suono), Maki Ozora (design del personaggio) e Takanori Kurihara (gestione creativa).