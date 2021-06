Apex Legends - Evento collezione Genesi - Il trailer

Respawn ed EA hanno svelato il nuovo evento collezione a tempo limitato di Apex Legends, "Genesi", che si svolgerà dal 29 giugno al 13 luglio. Durante l'Evento Collezione Genesi, le Leggende torneranno sulle mappe originali del Canyon dei Re (completo di Skull Town!) e ai Confini del Mondo. Skull Town sarà anche trasformata in una mappa Arena durante l'evento, con 24 nuovi cosmetici a tempo limitato da sbloccare.









Di seguito è riportato un breve riepilogo di tutte le attività che i giocatori si possono aspettare:





? Ritorno originale del Canyon dei Re e dei Confini del Mondo- Le mappe Canyon dei Re (stagione 0) e Confini del Mondo (stagione 3) stanno tornando per un periodo di tempo limitato al posto delle normali code di Trio e Duo a rotazione di un'ora. I giocatori possono celebrare la vittoria con queste mappe iconiche e l'hot drop in Kings Canyon a Skull Town, ottenere bottino sul treno in movimento mentre attraversa Capital City nell'era precedente l’atterraggio del Mietitore a Confini del Mondo e impegnarsi in epici scontri multi-squadra al Deposito del Carburante.





? Skull Town arriva alle arene - Skull Town verrà aggiunta alla rotazione della mappa delle arene con incrementi di un'ora durante l'evento Genesis Collection. I giocatori potranno circondare le torri nei panni di Valkyrie e Pathfinder od occuparne i piani inferiori impersonando Caustic e Wattson, poiché questa posizione offre un'ampia varietà di tattiche e un sacco di caos.





? Tracciato a ricompense - L'Evento Collezione Genesi porterà un percorso a ricompense che permetterà di guadagnare nuovissimi oggetti cosmetici, tra cui il leggendario fucile a carica e skin per armi EVA-8. I giocatori potranno inoltre guadagnare 1.600 punti al giorno con sfide che si aggiornano ogni giorno durante l'evento. Ci sono anche sfide estese che premiano i giocatori con quattro distintivi unici se completate nel corso dell'evento. Genesi introdurrà anche un nuovissimo set di 24 oggetti cosmetici a tema a tempo limitato, disponibili tramite acquisto diretto (con monete Apex o Metalli Creazione) e nei pacchetti Apex Genesi per l'intera durata dell'evento. Se raccogli tutti e 24 gli oggetti dell'evento, sbloccherai il set cimelio di famiglia di Revenant.





? Aggiornamenti al bilanciamento delle Leggende - Octane, Revenant, Lifeline, Bloodhound e Wattson stanno ricevendo aggiornamenti che garantiranno a tutti un divertimento sanguinario.





? Aggiornamenti al bilanciamento delle armi - Lo Spitfire, il Ripetitore 30-30 e il Longbow stanno ricevendo aggiornamenti di bilanciamento anche per il campo di gioco.