GreedFall: Gold Edition arriverà il 30 giugno

Ladi, l'acclamato gioco di ruolo fantasy di Spiders Studio e Focus Home Interactive, sarà disponibile dal 30 giugno e sarà ricca di nuove feature tra cui grafica con risoluzione UHD che raggiunge i 4K nativi, caricamento rapido e prestazioni migliorate su PlayStation 5 e Xbox Series X|S! Questa nuova edizione includerà il gioco base e la nuova espansione: The De Vespe Conspiracy, ambientata nelle terre inesplorate di Teer Fradee, con nuovi nemici, nuovi equipaggiamenti e una trama avvincente. Preparati a immergerti nell'edizione più completa di GreedFall a partire dal 30 giugno.

Il videogioco originale completo e una nuovissima espansione!

Esplora un nuovo mondo e forgia il suo destino, fai amicizia con nuovi compagni o scegli di tradirli, completa missioni e obiettivi mentre diventi parte di un mondo vivo e in continua evoluzione.

The De Vespe Conspiracy espande l'amato mondo e la storia diGreedFall, invitandoti a mettere piede in una regione precedentemente sconosciuta di Teer Fradee e ad affrontare un nuovo intrigo. Naviga in una rete di bugie, manipolazioni e segreti, mentre sveli una nefasta cospirazione che minaccia l'equilibrio del potere. Esplora una regione inesplorata dell'isola, combatti strane nuove bestie, aggiorna il tuo equipaggiamento e affronta una nuova fazione nemica malvagia.

GreedFall: Gold Edition e l'espansione The De Vespe Conspiracy arriveranno per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 30 giugno. Greedfall farà, lo stesso giorno, il suo esordio su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie a un aggiornamento gratuito e una modalità di salvataggio compatibile con PS4 e Xbox One.

