Seagate presenta l’unità SSD NVMe FireCuda 530 PCIe

Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX) ha annunciato oggi la sua più recente unità SSD per PC da gioco, FireCuda™ 530, in occasione dell’evento inaugurale di gaming virtuale della società “SG21”. La nuova unità offre ai gamer la più recente tecnologia SSD NVMe PCIe Gen4 e le prestazioni più elevate della linea di prodotti di memorizzazione per PC da gioco della società, offrendo velocità, durata e capacità elevate al picco delle prestazioni del PC.

Con una velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s, l’unità FireCuda 530 grazie all’interfaccia PCIe Gen4 offre una velocità di trasferimento fino a due volte superiori rispetto alle unità SSD PCIe Gen3 e 12 volte superiori rispetto alle unità SSD basate su tecnologia SATA. L’unità è dotata di una scheda di controllo E18 convalidata da Seagate e della più recente memoria 3D TLC NAND, per offrire i massimi livelli di velocità e durata per i PC da gioco. Seagate offre anche un dissipatore minimalistico opzionale, progettato appositamente da EKWB, dotato di alette di raffreddamento in un blocco in alluminio più massiccio e di alta qualità, con una finitura finemente testurizzata, per massimizzare la capacità di dissipazione.

“Si tratta dell’unità SSD da gioco più veloce e potente di Seagate e la stiamo presentando al nostro primo evento di gioco virtuale per aprire delle nuove frontiere”, ha affermato Jeff Fochtman, Vicepresidente Senior del Marketing di Seagate Technology. “Dall’unità FireCuda 530, alla nostra lista di partner e ospiti dell’evento SG21, siamo qui per portare tutto a un livello superiore".

“Abbiamo avuto una sfida entusiasmante con la progettazione di un dissipatore di calore personalizzato con l’obiettivo di offrire sia forma design che funzione. Parliamo di un prodotto dal basso profilo contenuto per macchine con poco spazio interno, ma che deve garantire anche la gestione termica, pur mantenendo il design elegante per cui sono note sia la linea FireCuda di Seagate che EKWB,” ha affermato Kat Silberstein, CEO, Nord e Sud America, di EKWB. “Lo spirito aperto e collaborativo di Seagate ed EK è ciò che ha permesso all’unità FireCuda 530 di farsi notare".

Disponibile con capacità fino a 4 TB, l’unità FireCuda 530 offre una lunga durata, con 1,8 milioni di ore di MTBF e fino a 5.100 TB totali scritti, il che significa che i gamer possono scrivere e cancellare il 70% della capacità dell'unità ogni giorno per 5 anni. L’unità FireCuda 530 di Seagate include tre anni di servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati e cinque anni di garanzia limitata, per offrire ai gamer la massima tranquillità, sapendo che i loro dati sono protetti. L’unità viene inoltre fornita in dotazione con SeaTools™ e DiscWizard™ di Seagate, rendendo più semplice ai gamer e ai costruttori di PC aggiungere nuove unità al computer e controllare l'integrità e le prestazioni di ciascuna unità.

In vendita quest’estate, l’unità FireCuda 530 di Seagate è offerta ai prezzi di vendita suggeriti di € 151.90 (500 GB), € 269.90 (1 TB), €567.90 (2 TB) e €1,109.90 (4 TB), mentre l’unità FireCuda 530 con dissipatore di calore è offerta ai prezzi di vendita suggeriti di € 179.90 (500 GB), €304.90 (1 TB), €639.90 (2 TB) e €1,179.90 (4 TB).

Per ulteriori informazioni sull’unità FireCuda 530 e l’evento SG21, visitare il sito Web https://www.seagate.com/sg21-updates/.

