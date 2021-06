Le migliori app per giardinaggio

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio inarrestabile sviluppo di app per Android e iOS che hanno coperto pressoché la totalità degli interessi e degli ambiti della vita quotidiana e non. Oltre ai social, che occupano indubbiamente una larghissima fetta dell'utilizzo del nostro smartphone, sono state infatti create delle applicazioni che ci possono aiutare anche in una migliore gestione dei nostri hobby.

Il giardinaggio, ovviamente, non poteva di certo mancare o essere dimenticato. Lo dimostra la quantità delle app a disposizione su Play Store e App Store che ci possono aiutare a ottimizzare più di un aspetto della nostra passione per tutto ciò che cresce. Passione che, senza ombra di dubbio, diventa ancora più gioiosa quando viene condivisa. Ecco che quindi alle funzioni di base di queste app, utili per la cura delle nostre piante, del nostro giardino o del nostro orto, si unisce la possibilità di condividere i nostri successi e progressi con gli amici e i parenti, vicini e lontani, tramite i social.

Ma vediamo quali sono le app che riportano i più alti punteggi in termini di feedback degli utenti che le hanno già provato.

Le app per giardinaggio

Tra le più famose app per la cura del giardino a tutto tondo troviamo Garden Compass che basa la sua funzionalità sull'interazione tra utenti, in uno stile molto simile a quello dei forum. Grazie al confronto con chi ha avuto gli stessi dubbi prima di voi e con gli esperti del settore, infatti, avrete la possibilità di riconoscere piante, fiori, parassiti e di avere tutte le migliori dritte e consigli per far crescere rigoglioso il vostro verde.

Se invece ciò che cercate è un’ app che vi permetta di riconoscere le piante che avete di fronte, forse ciò che fa per voi è Garden Tags. Disponibile sia per Android che iOS, vi mette a disposizione anche delle etichette (i "tag" del nome, appunto) per poter seguire lo sviluppo delle vostre piante in tutte le loro fasi. Ci sono anche dei contenuti a pagamento che vi aiuteranno anche a capire quando piantare, potare e intervenire.

E a proposito di piantare, potare e intervenire: sapete sempre quando farlo o spesso ve ne dimenticate? Se appartenete al secondo tipo di persone, l'applicazione che fa per voi è Gardenia. Vi basterà immettere l'elenco delle piante di cui vi prendete cura tra quelle presenti nel database e con pochissimi semplici tocchi potreste impostare dei promemoria per prendervene cura al meglio. La peculiarità è che si può collegare con il meteo locale e aggiornare le informazioni in base alle precipitazioni.

Garden Manager unisce invece i promemoria e gli avvisi per la cura delle piante della precedente con la funzionalità del forum. Molto utile se volete confrontarvi con gli altri utenti su semina, concimatura e potature. In più, permette di tenere una sorta di diario dei progressi dove appuntare, con testo e foto, tutti gli sviluppi del vostro giardino per poi, volendo, condividerli con i vostri amici sui social.

Se invece ciò di cui avete bisogno è solo qualcuno che vi ricordi di dare l'acqua alle piante, ma ogni volta che suona la vostra sveglia vi siete già dimenticati perché l'avevate impostata, potete provare Waterbot.

Infine, una menzione particolare all'app Moon & Garden, dedicata alla coltivazione biodinamica. Da sempre l'uomo utilizza e fa riferimento al ciclo lunare per rapportarsi con la terra che gli dà i frutti. Quest'app è l'equivalente di un calendario lunare specificamente pensato per le esigenze di chi si occupa del verde. Qui troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per sfruttare l'influsso della luna nelle fasi di semina, raccolta e così via.

