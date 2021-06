Tromba d’aria a Temptation Island, Raffaella Mennoia : Stavamo per volare via tutti

A Fanpage l'autrice televisiva Raffaella Mennoia racconta i dettagli dell’inconveniente della tromba d'aria che ha messo a dura prova le registrazioni di Temptation Island : "È successo durante una serata di falò, c'è stata questa tromba d'aria improvvisa e sono volati un paio di proiettori. Per fortuna li abbiamo recuperati, quindi niente di grave".

"Gli orari non esistono, chi partecipa al programma non ha bene idea di quali siano i tempi, siamo noi a scandirli in base anche alle loro esigenze", spiega. "Inoltre molte cose succedono di notte, quindi siamo molto svegli, dormiamo poco. Loro recuperano la mattina, noi un po' di meno!".

