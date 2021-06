CON I SUPERZINGS GLI OGGETTI COMUNI DIVENTANO SUPEREROI

Chi ha detto che i supereroi hanno sembianze umane? La nuovissima Serie 5 dei SuperZings è la prova che anche gli oggetti più comuni possono diventare degli insuperabili eroi agli occhi di un bambino





La fantasia è la facoltà più libera delle altre, essa infatti può anche non tener conto della realizzabilità o del funzionamento di ciò che ha pensato. È libera di pensare qualunque cosa, anche la più assurda, incredibile, impossibile” (Bruno Munari – Fantasia,1998). Così il Maestro definiva la fantasia che insieme a invenzione, creatività e immaginazione davano vita alle quattro facoltà fondamentali da esercitare, fin da piccoli, per “restare bambini” e non perdere quella curiosità verso il mondo una volta cresciuti. L’occhio degli adulti di domani guarda ed esplora la realtà circostante e vede oltre lo stato di fatto delle cose: gli oggetti comuni che fanno parte della vita di tutti i giorni come i frullatori rumorosi che abitano le cucine, le scarpe abbandonate nei corridori, frutti o chiavette USB lasciate sulle scrivanie, possono prendere vita e diventare protagonisti di mille avventure nella mente di chi li osserva. Proprio come gli eroi in miniatura targati Magic Box Toys, i giocattoli più collezionati in assoluto dai bambini: i SuperZings.









Celati, anche se solo apparentemente, nei panni di semplici oggetti da cucina o indumenti di uso comune, ma con veri e propri superpoteri, i mitici SuperZings giungono alla Serie 5. Più di 80 personaggi diversi tutti da collezionare tratti dai beniamini della seguitissima serie che impazza tra i più piccoli su YouTube. Sei squadre di supereroi e supercattivi ch e si danno battaglia e affrontano mille fantastiche avventure per ottenere il controllo della città dove tutto ha avuto inizio. Dalle versioni speciali Gold e Ultra Rare dei SuperZings agli Aerowagons e Skyracers, i nuovissimi accessori per creare un vero e proprio universo immaginario nella leggendaria Kaboom City.





Gli eroi in formato tascabile tutti da collezionare faranno viaggiare con la fantasia i più piccoli ovunque loro siano, a casa, in spiaggia o tra le montagne: i SuperZings si possono portare ovunque insieme ai tantissimi playset disponibili. Ai più grandi non resta che sedersi accanto ai propri bimbi e non disturbarli, come direbbe Munari, per entrare nel loro mondo e vederlo con gli occhi curiosi di chi non è ancora diventato grande.





Altre News per: superzingsoggetticomunidiventanosupereroi