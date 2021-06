Syn Pro Air sono finalmente disponibili

Le nuove cuffie da gaming Wireless di ROCCAT offrono un immersivo Audio 3D, connettività Stellar Wireless, un nuovo Design ultra-leggero, e introducono l’innovativo Software NEON





ROCCAT, brand di accessori PC di Turtle Beach (Nasdaq: HEAR) annuncia oggi che le nuovissime Syn Pro Air, cuffie da gaming wireless di livello premiumsono ora disponibili in tutto il mondo e su www.roccat.com. La nuova aggiunga alla pluri-premiata lineup di prodotti del brand oggre un design ultra-leggero e un comfort di assoluto livello, il tutto unito all’incredibile qualità delle tecnologie Turtle Beach. Il risultato è una cuffia elegante che mette in mostra tutta la qualità di ROCCAT, compresa la tecnologia Stellar Wireless che permette una connessione senza fili eccezionale, unità ad una incredibile durata della batteria di oltre 24 ore, senza dimenticare l’illuminazione AIMO intelligent RGB che risplende nel Bionic Shell delle cuffie.

Le Syn Pro Air dispongono poi dell’incredibile Superhuman Hearing® per un vero vantaggio competitivo, potenti driver Nanoclear™da 50mm, microfono ad alta sensibilità TruSpeak™, e cuscinetti glasses-friendly con tecnologia ProSpecs™ per garantire il massimo della comodità anche ai gamer che indossano occhiali. Le Syn Pro Air segnano inoltre l’arrivo di NEON, la nuovissima software suite per gestire tutto l’ecosistema di prodotti ROCCAT al meglio, garantendo il massimo delle opzioni di personalizzazione. Le ROCCAT Syn Pro Air sono ora disponibili al prezzo consigliato di 149,99 €.

"Le Syn Pro Air sono ricche di innovazioni che i giocatori PC ameranno, ed è il nostro primo prodotto ad introdurre NEON, software che abbiamo sviluppato in molti anni di ricerca", ha detto René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. "Il nostro obiettivo per NEON è stato quello di creare una nuova esperienza software per dispositivi e veri ecosistemi che rifletta i valori fondamentali del marchio. NEON fa proprio questo, perché è moderno, elegante e ottimizza l'esperienza del prodotto. Continueremo ad aggiungere caratteristiche a NEON nei prossimi mesi, compreso il supporto per i nuovi prodotti in arrivo, ma siamo felici di iniziare a vedere la nostra community usarlo con il debutto delle Syn Pro Air".

Le Syn Pro Air spingono i confini del tradizionale suono surround 7.1 ancora più in là. L'audio 3D introduce una terza dimensione al paesaggio sonoro, permettendo ai giocatori di sentire dall'alto e dal basso, oltre a sentire tutto ciò che li circonda. Il suono delle Syn Pro Air è alimentato dai driver Nanoclear™ da 50 mm di Turtle Beach. Oltre all'incredibile audio 3D, le Syn Pro Airoffrono l'esclusiva impostazione sonora Superhuman Hearing di Turtle Beach, che potenzia i suoni critici del gioco, come ad esempio i passi dei nemici che si avvicinano, per un vero e proprio vantaggio competitivo.

Le Syn Pro Air utilizzano la tecnologia Stellar Wireless di ROCCAT per offrire un'esperienza impeccabile, del tutto cable free. Stellar Wireless gestisce continuamente la forza del segnale delle cuffie e il consumo della batteria per offrire 24 ore continuative di utilizzo con una singola carica. A chi dovesse aver dimenticato di caricarle prima di una sessione di gioco, basteranno 15 minuti di ricarica rapida USB-C per avere a disposizione oltre 5 ore di gaming. Le cuffie vengono vendute con un trasmettitore wireless 2.4 GHz USB-A con risposta di frequenza dell'altoparlante 20Hz-20kHz.

Robuste e leggere, Le Syn Pro Airdispongono anche dei cuscinetti ProSpecs glasses-friendly di Turtle Beach, il massimo della comodità per chi porta gli occhiali, e i suoi cuscinetti per le orecchie sono dotati di morbido memory foam, mentre l'archetto perfect-fit garantisce il massimo del comfort per molte ore. I cuscinetti sono avvolti in un tessuto traspirante per prevenire l'accumulo di calore e sudore. Progettate per fornire ai giocatori ogni possibile comodità, le Syn Pro Air dispongono di intuitivi controlli audio on-ear per una facile regolazione del suono. I padiglioni auricolari sono anche pieghevoli, e il microfono TruSpeak flip-to-mute staccabile offre grande versatilità per i giocatori e gli streamer che viaggiano spesso.

Come le nuove serie Kone e Burst, le Syn Pro Air dispongono del rinomato ecosistema di illuminazione AIMO di ROCCAT – Perfetto per rendere al meglio attraverso il design delBionic Shell. I gamer PC potranno configurare AIMO sfruttando al meglio i 16.8 milioni di colori per ottenere l’illuminazione perfetta grazie a nuovo software NEON. Inoltre, l’illuminazione RGB delle Syn Pro Air funziona anche senza il bisogno di settaggi e configurazioni particolari. Gli utenti possono scaricare il software NEONvisitando www.roccat.com/pages/neon per una nuova, moderna, e intuitiva esperienza software.





