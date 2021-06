Proroghe scadenze auto 2021

La pandemia conseguente alla diffusione del COVID-19, oltre agli innumerevoli lutti e agli immensi problemi sanitari, ha creato un’infinità di incognite di ordine economico e pratico. Alcune di queste hanno riguardato direttamente la filiera automotive: ci riferiamo a tutte quelle scadenze difficilmente ottemperabili con vaste aree del Paese in zona rossa. A questo proposito è intervenuta con chiarezza l’Unione Europea emanando ilregolamento UE 2021/267 del 16 febbraio 2021 e successivi aggiornamenti, il cui recepimento è però a discrezione degli stati membri. Di seguito un riassunto delle principali indicazioni contenute nel regolamento UE, recepito dall’Italia.

Proroga validità patente auto e foglio rosa.

Secondo un articolo dell’ANSA, che fa riferimento a uno studio condotto da facile.it, le Patenti B attualmente attive in Italia sono oltre 36 milioni. A queste vanno aggiunte tutte le altre patenti attive come la A, la C e le altre. Un numero così elevato di patenti in corso di validità genera non pochi problemi di gestione di cui il più stringente è quello legato alla scadenza e al conseguente rinnovo. Già il regolamento UE 2020/698 era intervenuto prolungando la scadenza delle patenti di sette mesi. In pratica i documenti da rinnovare tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021 potevano essere rinnovati fino a sette mesi successivi la data di scadenza. Il regolamento 2021/267 ha incrementato la scadenza portandola a 10 mesi. Chi ha già usufruito dei sette mesi di dilazione deve in ogni caso rinnovare la patente non oltre il primo luglio 2021. Le proroghe contenute nei regolamenti hanno riguardato anche il foglio rosa. Quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 sono stati prorogati fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza per il coronavirus, fissata attualmente al 31 luglio 2021.

Proroga validità tassa automobilistica.

La pubblica amministrazione è intervenuta anche sulle scadenze della tassa automobilistica, più comunemente conosciuta come bollo auto. La scelta di modificare la scadenza è stata messa in pratica solo da alcune Regioni, poiché in molti casi questo balzello è gestito dalle regioni in autonomia.

Campania : le scadenze comprese tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021 sono state fatte slittare al 31 maggio 2021.

: le scadenze comprese tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021 sono state fatte slittare al 31 maggio 2021. Veneto : sospensione pagamento bollo auto con scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, proroga fissata al 30 giugno 2021.

: sospensione pagamento bollo auto con scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, proroga fissata al 30 giugno 2021. Emilia-Romagna: bollo auto in scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2021, proroga al 31 luglio 2021.

Per ragioni facilmente intuibili le scadenze dei premi RCA sono rimaste immutate, fatto salvo il periodo di comporto, portato lo scorso anno a 30 giorni dal decreto Cura Italia, ma solo per i contratti in scadenza entro il 31 luglio 2020.

Scadenze e revisione veicoli.

Per le autovetture ad uso ordinario la prima revisione va effettuata dopo i primi quattro anni dalla data di immatricolazione di una nuova vettura. Successivamente la revisione va eseguita con cadenza biennale. Per via delle problematiche legate al covid-19 è attualmente possibile, per le revisioni in scadenza tra settembre 2020 e giugno 2021 effettuare il controllo entro i 10 mesi successivi alla data di scadenza. In questo arco di tempo si potrà circolare normalmente senza incorrere in sanzioni.

