Crollo in un cantiere in Belgio : 5 morti

Il bilancio dell'incidente avvenuto ieri, venerdì 19 Giugno, in unedile ad Anversa, in, ammonta a 5e 9 feriti. Le vittime sono 5 lavoratori, tra cui tre portoghesi, un russo e un rumeno che stavano costruendo un complesso scolastico, parzialmente crollato. Hanno lavorato per un subappaltatore per la società di costruzioni olandese Democo. Tre dei feriti sono in terapia intensiva, ma non sarebbero in pericolo. Il re belga Philippe e il primo ministro Alexander De Croo hanno visitato ieri il luogo dell'incidente.

