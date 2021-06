Skystone Games ci mostra la personalizzazione in Boundary

Skystone Games ci mostra le opzioni di personalizzazione incredibilmente profonde disponibili per i tuoi astrooperatori in Boundary Dagli aggiornamenti tattici alle armi tutto è personalizzabile in Boundary . Basta solo sbloccarli giocando.



Sul sito ufficiale di Boundary su Steam c'è anche un benchmark Ray Tracing disponibile in questo momento, in collaborazione con Nvidia.



Boundary verrà lanciato nei prossimi mesi per PC e console.

