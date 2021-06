DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1 disponibile su Nintendo Switch

Hai fatto strage di demoni sulla Terra e in tutto il cosmo. Ora, la saga del DOOM Slayer continua con, disponibile da oggi su Nintendo Switch.

Questa espansione scaricabile di DOOM Eternal per giocatore singolo vede la battaglia dello Slayer contro le forze del male continuare, mentre uno squilibrio di potere minaccia l’intero universo. Viaggia tra le dimensioni e combatti per ristabilire l’equilibrio nel cosmo.



Ora, con The Ancient Gods Parte 1 disponibile su Nintendo Switch, puoi portare avanti la tua crociata contro i demoni ovunque tu sia, dal divano di casa come negli angoli più remoti dell’universo. DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1 è scaricabile già da oggi dal Nintendo Store. È inoltre disponibile da oggi anche DOOM Eternal Deluxe Edition, che comprende il gioco base di DOOM Eternal, The Ancient Gods Parte 1 e The Ancient Gods Parte 2 (di prossima pubblicazione). Non è necessario possedere una copia del gioco base di DOOM Eternal per scaricare e giocare a The Ancient Gods Parte 1.

Altre News per: doometernalancientgodspartedisponibilenintendo