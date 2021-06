Sony lancia diversi modelli di TV BRAVIA

Sony ha annunciato la finestra di disponibilità di alcuni degli ultimissimi TV BRAVIA con schermo di grandi dimensioni, tra cui il TV di punta OLED 4K HDR A90J 4K della serie MASTER BRAVIA XR da 83”





Sony ha annunciato l’avvio della distribuzione di diversi modelli di grandi dimensioni dei propri TV lanciati sul mercato a maggio 2021. Si tratta di una straordinaria opportunità per i clienti che puntano a rinnovare il proprio sistema di home entertainment per un’esperienza più coinvolgente incentrata su uno schermo di grandi dimensioni. È possibile scegliere tra un’ampia varietà di modelli entry-level e di fascia alta, dotati di alcune tra le tecnologie audio e video proprietarie più avanzate di Sony. Due tra i modelli acquistabili (TV BRAVIA XR OLED 4K HDR A90J della serie MASTER da 83” e TV BRAVIA XR LED 4K HDR Full Array X90J da 75”) fanno parte della gamma BRAVIA XR e vantano l’innovativo Cognitive Processor XR™, un processore che sfrutta un metodo di elaborazione più efficace rispetto all’IA convenzionale per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano.

Già da alcuni anni, al momento dell’acquisto di nuovi impianti TV, i consumatori optano sempre più spesso per schermi di dimensioni grandi. Una ricerca condotta nel 2019 e commissionata da Sony ha dimostrato che quasi metà degli intervistati puntava ad avere un TV più grande di quello in uso[i] ed è evidente che in tanti hanno deciso di soddisfare il proprio desiderio. Sony ha registrato un costante aumento nelle vendite dei modelli di TV con schermo pari o superiore a 55”, con un significativo incremento dell’interesse per gli schermi di dimensioni superiori a 75” nel 2020[ii]. Questa tendenza è attribuibile alla maggior quantità di tempo trascorsa in casa a causa della pandemia e alla volontà di rinnovare i propri sistemi tecnologici per migliorare la qualità di riproduzione dei contenuti disponibili tramite i canali TV e i servizi di streaming più conosciuti.

I nuovi TV di Sony con schermo di grandi dimensioni disponibili per la vendita sono i modelli LED 4K HDR X85J da 75” e 85” e i modelli BRAVIA XR LED Full Array X90J da 75” e OLED 4K HDR A90J della serie MASTER da 83”. Gli ultimi due sono dotati del nuovissimo Cognitive Processor XR. Quando osserviamo qualcosa, ci focalizziamo inconsciamente su alcuni punti. L’intelligenza cognitiva di Cognitive Processor XR™ divide lo schermo in numerose zone e individua la posizione del “punto focale” nell’immagine. Mentre l’intelligenza artificiale (IA) convenzionale è in grado di rilevare ed esaminare colori, contrasto, dettagli e tutti gli altri componenti dell’immagine solo separatamente, il nuovo Cognitive Processor XR esegue un’analisi incrociata simultanea, proprio come fa il nostro cervello. Questo processo fa sì che tutti gli elementi vengano regolati in modo congiunto tra loro, con un risultato finale nettamente migliore, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica, a livelli inarrivabili per l’IA convenzionale.

Cognitive Processor XR riesce anche ad analizzare la posizione del suono nel segnale, in modo da coordinare con precisione l’audio e le immagini sullo schermo. Il sistema, inoltre, ottimizza ogni input sonoro in qualità 3D surround per generare un’acustica immersiva e accuratissima. La tecnologia apprende, analizza e interpreta quantità di dati senza precedenti e ottimizza con un algoritmo intelligente ogni pixel, ogni fotogramma e ogni suono, dando vita all’effetto più realistico mai raggiunto da Sony.

I TV BRAVIA XR OLED 4K HDR A90J della serie MASTER e BRAVIA XR LED 4K HDR X90J offrono l’esclusivo servizio BRAVIA CORE™ precaricato su tutti i nuovi modelli della serie XR, che mette a disposizione sia una selezione degli ultimi titoli premium e classici SPE, sia la più ampia collezione IMAX Enhanced. Per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream™, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con lo streaming fino a 80 Mbps.

I TV X85J, X90J e A90J sono ideali per il gaming. Collegati a una console di nuova generazione, si avvalgono delle funzionalità HDMI 2.1 (ad esempio, la visualizzazione in 4K a 120 fps, il VRR e l’ALLM) per garantire una risposta immediata ai comandi.

Disponibilità

I modelli LED 4K HDR X85J da 75” e 85”, BRAVIA XR LED Full Array X90J da 75” e MASTER BRAVIA OLED 4K HDR A90J serie XR da 83” saranno disponibili per la vendita in Europa da luglio.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.sony.it

TV OLED A90J serie MASTER (modelli da 83”, 65” e 55”):

Cognitive Processor XR comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza rivoluzionaria che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti

comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza rivoluzionaria che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti XR OLED Contrast PRO regola la luminosità accentuando i picchi di luce e rendendo i neri più profondi, mentre XR Triluminos Pro amplia la palette cromatica per riprodurre ogni minima sfumatura in modo più vicino alla realtà

regola la luminosità accentuando i picchi di luce e rendendo i neri più profondi, mentre amplia la palette cromatica per riprodurre ogni minima sfumatura in modo più vicino alla realtà La tecnologia di upscaling 4K XR ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche

ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche La tecnologia XR Motion Clarity controlla con la massima precisione le immagini in movimento, per ridurre al minimo le sfocature e riprodurre fedelmente le sequenze ad alta velocità, senza penalizzare la luminosità

controlla con la massima precisione le immagini in movimento, per ridurre al minimo le sfocature e riprodurre fedelmente le sequenze ad alta velocità, senza penalizzare la luminosità BRAVIA CORE™ [iii] : nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE™ è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Gli utenti hanno a disposizione una selezione degli ultimi titoli di fascia premium e classici SPE[iv] e la più ampia collezione IMAX Enhanced, precaricate su tutti i nuovi modelli BRAVIA XR. Novità assoluta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream™, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con streaming fino a 80 Mbps[v]. Per maggiori informazioni su questa collaborazione, visitare: https://www.sony.net/bravia- core .

[iii] nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE™ è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Gli utenti hanno a disposizione una selezione degli ultimi titoli di fascia premium e classici SPE[iv] e la più ampia collezione IMAX Enhanced, precaricate su tutti i nuovi modelli BRAVIA XR. Novità assoluta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream™, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con streaming fino a 80 Mbps[v]. Per maggiori informazioni su questa collaborazione, visitare: https://www.sony.net/bravia- . Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Google TV [vi]

[vi] Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™[vii]

immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™[vii] Compatibilità con Alexa e Assistente di Google

e Netflix Calibrated Mode offre contenuti Netflix con una qualità da studio e IMAX® Enhanced™ regala immagini IMAX rimasterizzate e l’audio immersivo DTS[viii]

offre contenuti Netflix con una qualità da studio e regala immagini IMAX rimasterizzate e l’audio immersivo DTS[viii] Calman® Ready offre capacità di calibrazione avanzata e la possibilità di regolare con precisione le impostazioni, a livelli semplicemente impossibili con i parametri convenzionali

offre capacità di calibrazione avanzata e la possibilità di regolare con precisione le impostazioni, a livelli semplicemente impossibili con i parametri convenzionali Compatibilità con la funzione HDMI 2.1 , inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR)[ix], Auto Low Latency Mode (ALLM) e eARC

, inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR)[ix], Auto Low Latency Mode (ALLM) e eARC La tecnologia Acoustic Surface Audio+ garantisce un posizionamento del suono più preciso e un audio surround cinematografico, con una perfetta armonia tra audio e video

garantisce un posizionamento del suono più preciso e un audio surround cinematografico, con una perfetta armonia tra audio e video Il supporto di Dolby Vision® HDR e dell’audio immersivo di Dolby Atmos® trasforma l’esperienza di intrattenimento grazie a una qualità d’immagine ultravivida e al suono che segue l’azione[x]

e dell’audio immersivo di trasforma l’esperienza di intrattenimento grazie a una qualità d’immagine ultravivida e al suono che segue l’azione[x] Ambient Optimization ottimizza la qualità audio e d’immagine in qualsiasi ambiente

ottimizza la qualità audio e d’immagine in qualsiasi ambiente Il supporto a due modalità permette di selezionare tra due possibili configurazioni: una pensata per valorizzare il dispositivo eliminando qualsiasi distrazione e una rialzata, che permette l’integrazione sotto al TV di un sistema di soundbar

permette di selezionare tra due possibili configurazioni: una pensata per valorizzare il dispositivo eliminando qualsiasi distrazione e una rialzata, che permette l’integrazione sotto al TV di un sistema di soundbar Il supporto a tre posizioni consente di scegliere fra diverse configurazioni: standard, pensata per focalizzare lo sguardo sullo schermo; compatta, per superfici d’appoggio ridotte; rialzata, perfetta per collocare un impianto audio sotto il televisore[xi]

consente di scegliere fra diverse configurazioni: standard, pensata per focalizzare lo sguardo sullo schermo; compatta, per superfici d’appoggio ridotte; rialzata, perfetta per collocare un impianto audio sotto il televisore[xi] Il design minimalista One Slate con cornice Seamless Edge[xii] racchiude lo schermo in un singolo pannello di vetro, naturalmente elegante e adatto a focalizzare l’attenzione degli spettatori eliminando le distrazioni

con cornice Seamless Edge[xii] racchiude lo schermo in un singolo pannello di vetro, naturalmente elegante e adatto a focalizzare l’attenzione degli spettatori eliminando le distrazioni La ricerca tramite vivavoce si interfaccia con l’Assistente di Google per un’esperienza di visione sempre più smart

TV Full Array LED 4K X90J (modelli da 75”, 65”, 55” e 50”):

Cognitive Processor XR comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza rivoluzionaria che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti

comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza rivoluzionaria che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti Combinando la precisione dello schermo Full Array LED con XR Triluminos Pro e XR Contrast Booster , il dispositivo dà vita a un realismo supremo, con neri profondi e luminosità intensa

con , il dispositivo dà vita a un realismo supremo, con neri profondi e luminosità intensa L’avanzata tecnologia XR Motion Clarity esegue un’analisi incrociata dei dati per garantire azioni fluide, luminose e nitide, senza sfocature

esegue un’analisi incrociata dei dati per garantire azioni fluide, luminose e nitide, senza sfocature La tecnologia di upscaling 4K XR ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche

ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche Compatibilità con la funzione HDMI 2.1 , inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR)[x], Auto Low Latency Mode (ALLM) e eARC

, inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR)[x], Auto Low Latency Mode (ALLM) e eARC Acoustic Multi-Audio e la tecnologia di elaborazione dei segnali sonori generano un audio perfettamente allineato alle immagini

e la tecnologia di elaborazione dei segnali sonori generano un audio perfettamente allineato alle immagini La tecnologia Ambient Optimization con sensore luminoso regola in automatico l’immagine e il suono in base all’ambiente circostante

con sensore luminoso regola in automatico l’immagine e il suono in base all’ambiente circostante Il design minimalista con Flush Surface estende al massimo la superficie dello schermo minimizzando la cornice, in modo che lo sguardo resti focalizzato sulla cosa più importante: l’immagine

con Flush Surface estende al massimo la superficie dello schermo minimizzando la cornice, in modo che lo sguardo resti focalizzato sulla cosa più importante: l’immagine Il versatile supporto a due posizioni consente di collocare il TV in posizione standard, per valorizzare le immagini sullo schermo, o più compatta, in caso di superfici di appoggio ridotte[xiii]

consente di collocare il TV in posizione standard, per valorizzare le immagini sullo schermo, o più compatta, in caso di superfici di appoggio ridotte[xiii] BRAVIA CORE™ iv : nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE™ è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Il servizio, precaricato su tutti i nuovi modelli della serie BRAVA XR, mette a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici SPE v , oltre alla più ampia collezione IMAX Enhanced. Per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream™, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con capacità di streaming fino a 80 Mbps vi . Per maggiori informazioni su questa collaborazione, visitare: https://www.sony.net/bravia- core

: nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE™ è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Il servizio, precaricato su tutti i nuovi modelli della serie BRAVA XR, mette a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici SPE , oltre alla più ampia collezione IMAX Enhanced. Per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream™, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con capacità di streaming fino a 80 Mbps . Per maggiori informazioni su questa collaborazione, visitare: https://www.sony.net/bravia- Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Google TV [vii]

[vii] Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™ [viii]

e [viii] Il supporto di Dolby Vision® HDR e dell’audio immersivo di Dolby Atmos® trasforma l’esperienza di intrattenimento grazie a una qualità d’immagine ultravivida e al suono che segue l’azione[xi]

e dell’audio immersivo di trasforma l’esperienza di intrattenimento grazie a una qualità d’immagine ultravivida e al suono che segue l’azione[xi] Compatibilità con Alexa e Assistente Google

e Netflix Calibrated Mode offre contenuti Netflix con una qualità da studio di registrazione e IMAX® Enhanced™ regala immagini IMAX rimasterizzate e l’audio immersivo DTS[ix]

offre contenuti Netflix con una qualità da studio di registrazione e regala immagini IMAX rimasterizzate e l’audio immersivo DTS[ix] Calman® Ready offre capacità di calibrazione avanzata e la possibilità di regolare con precisione le impostazioni, a livelli semplicemente impossibili con i parametri convenzionali

TV LED 4K X85J (modelli da 85”, 75”, 65”, 55”, 50” e 43”):

Il processore 4K HDR X1™ garantisce una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”

garantisce una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based” La tecnologia di elaborazione dell’immagine 4K X-Reality™ PRO esegue l’upscaling di ogni pixel ottenendo un’eccezionale nitidezza. La riduzione del rumore avanzata e lo speciale database di motivi garantiscono grande ricchezza di dettagli realistici in ogni scena

esegue l’upscaling di ogni pixel ottenendo un’eccezionale nitidezza. La riduzione del rumore avanzata e lo speciale database di motivi garantiscono grande ricchezza di dettagli realistici in ogni scena Pannello a 100 Hz nativo

Compatibilità con la funzione HDMI 2.1 , inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR)[x], Auto Low Latency Mode (ALLM) e eARC

, inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR)[x], Auto Low Latency Mode (ALLM) e eARC Speaker X-Balanced per un audio potente e immersivo

per un audio potente e immersivo La tecnologia Ambient Optimization con sensore luminoso regola in automatico l’immagine e il suono in base all’ambiente circostante

con sensore luminoso regola in automatico l’immagine e il suono in base all’ambiente circostante Il design minimalista con Flush Surface estende al massimo la superficie dello schermo minimizzando la cornice, in modo che lo sguardo resti focalizzato sulla cosa più importante: l’immagine

con Flush Surface estende al massimo la superficie dello schermo minimizzando la cornice, in modo che lo sguardo resti focalizzato sulla cosa più importante: l’immagine Il versatile supporto a due posizioni consente di collocare il TV in posizione standard, per valorizzare le immagini sullo schermo, o più compatta, in caso di superfici di appoggio ridotte[xiv]

consente di collocare il TV in posizione standard, per valorizzare le immagini sullo schermo, o più compatta, in caso di superfici di appoggio ridotte[xiv] Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Google TV [vii]

[vii] Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™[viii]

immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™[viii] Il supporto di Dolby Vision® HDR e dell’audio immersivo di Dolby Atmos® trasforma l’esperienza di intrattenimento grazie a una qualità d’immagine ultravivida e al suono che segue l’azione xi

e dell’audio immersivo di trasforma l’esperienza di intrattenimento grazie a una qualità d’immagine ultravivida e al suono che segue l’azione Compatibilità con Alexa e Assistente di Google

Per ulteriori informazioni, contattare:

Cristina Papis – e-mail: sony.pr@sony.com

Sony Europe B.V., Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano –

Tel: 02-618.38.1

[i] Ricerca condotta da One Poll su 6.000 consumatori europei ad aprile 2019. Ulteriori informazioni: https://presscentre.sony.eu/ pressreleases/sony-reveals- how-tv-has-impacted-the- living-room-through-the- decades-with-new-report- 2878577

[ii] Informazioni basate su dati interni di Sony.

[iii] Paesi e disponibilità sono in attesa di conferma.

[iv] Il numero e la selezione di titoli differiscono da modello a modello e possono variare.

[v] BRAVIA CORE integra Pure Stream™, che consente lo streaming tra 30 e 80 MB/s. Per accedere a Pure Stream™ a 30 MB/s, è necessaria una velocità di connessione a internet minima di 43 MB/s. Per accedere a Pure Stream™ a 80 MB/s, la più alta qualità disponibile, è necessaria una velocità di connessione a internet minima di 115 MB/s. BRAVIA CORE non è responsabile di eventuali limitazioni della rete o della disponibilità di banda. Potrebbero essere applicati termini e limitazioni del fornitore dei servizi di rete.

[vi] I servizi integrati di Google TV sono soggetti a termini e condizioni e potrebbero subire modifiche o essere interrotti senza preavviso.

[vii] Le funzioni Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™ saranno disponibili sui modelli 2019 ZF9, AF9, ZG9, AG9, XG95, XG85 (da 85”, 75”, 65” e 55”)/sui modelli 2020 ZH8, A9, A8, XH95, XH90/sui modelli 2021 Z9J, A90J, A80J, X95J, X90J, X85J, X81J/X80J. Le funzioni AirPlay 2 e HomeKit richiedono un dispositivo iOS con versione iOS 12.3 o successiva o un Mac con macOS 10.14.5. Apple, AirPlay, HomeKit, iPhone, iPad, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

[viii] Richiede l’abbonamento a Netflix. Il servizio 4K Ultra HD dipende dall’abbonamento a Netflix, dal servizio Internet, dalla capacità del dispositivo e dalla disponibilità dei contenuti. www.netflix.com/termsofuse

[ix] VRR richiede l’aggiornamento del firmware.

[x] I clienti possono guardare film e serie TV in Dolby Vision e Dolby Atmos tramite servizi di streaming compatibili come Netflix, accedendo dalle app di streaming native del TV, oppure con un media player di streaming compatibile connesso al TV tramite cavo HDMI. Richiede cavi HDMI® venduti separatamente.

[xi] I modelli da 65” e 55” sono dotati di supporto a due posizioni.

[xii] Seamless Edge solo per i modelli da 65” e 55”. Il modello da 83” ha una cornice in alluminio.

[xiii] Supporto a due posizioni disponibile solo sui modelli con schermo pari o superiore a 55”.

[xiv] Supporto a due posizioni disponibile solo sui modelli con schermo pari o superiore a 55”.

Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.sony.net/

Altre News per: sonylanciadiversimodellibravia