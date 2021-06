Istat: c'è stata una crescita record della povertà assoluta

Nel 2020 si sono registrate oltre 2 milioni di famiglie in, pari al 7,7% del totale e un aumento del 6,4% nel 2019, mentre le persone in stato disono state 5,6 milioni, pari al 9,4% del totale. Il dato è il peggiore dall'inizio delle rilevazioni, cioè dal 2005. Sono 2,6 milioni le famiglie inrelativa, in aumento del 10,1% dall'11,4% del 2019. Il numero dei minori inè pari a 1 milione 337.000, 13,5% del totale, che rappresenta un aumento di quasi 2 punti rispetto al 2019.

Altre News per: istatstatacrescitarecorddellapovertàassoluta