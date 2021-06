Saman Abbas tornò a casa ingannata da un sms

Per favore, parla, vieni a. Stiamo morendo. Torna indietro, faremo quello che ci dici. Questo è l'sms che la madre dile avrebbe inviato, convincendola a lasciare la comunità protetta in cui si era rifugiata. Lo riporta La Gazzetta di Reggio. La giovane si era opposta a un matrimonio combinato, aveva denunciato la cosa ed era stata trasferita al centro. Il 22 aprile, dopo la trappola degli sms,è tornata a; il 29 scomparve. I genitori, uno zio e due cugini sono indagati per omicidio volontario.

