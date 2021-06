RED BULL THE BRAWL: CIKOS VINCE L’ICONICO TORNEO

La competizione si è conclusa il 13 giugno e ha messo la prima volta in palio uno slot per accedere al celebre Masters Tour, competizione ufficiale di prima fascia dedicata al gioco di carte online più amato dai videogiocatori.

La terza edizione del Red Bull The Brawl, il torneo italiano dedicato ai player di Hearthstone, il noto videogame di carte collezionabili firmato Blizzard, si è concluso con la vittoria diCikos, del team ReplyTotem, dopo una serrata serie di sfide all’ultimo cristallo di mana. Quest’anno la corsa al titolo è stata davvero combattuta fino alla fine, tanto cheCikos è riuscito a trionfare sull’ottimo Star solo grazie agli scontri diretti, dopo che l’ultimo round della finale si è concluso con un punteggio di 34 per entrambi. Da sottolineare anche l’estremo tentativo di rimonta da parte diNightmare in finale, classificatosi poi terzo e l’ottima prestazione di Tara, quarto. Si può proprio dire che in questa edizione, il Red Bull The Brawl abbia spianato la strada per una nuova ondata di talenti, che, dopo essere riusciti a eliminare tutte le 4 wild card, ovvero alcuni dei più acclamati giocatori competitivi italiani di Hearthstone, si sono dati battaglia in uno scontro finale davvero combattuto ed emozionante.

Il neocampione dell’edizione 2021 conquista per la prima volta il torneo caratterizzato da una formula unica nel panorama esportivo mondiale, che vede gli sfidanti misurarsi in 3 partite in contemporanea, mettendo a dura prova i riflessi e la capacità di concentrazione.Red Bull e Predator hanno messo a disposizione dei giocatori una dotazione tecnica di primissimo livello per affrontare questa sfida, allestendo un setup all’avanguardia in termini di scheda grafica, processore, sistemi di raffreddamento e refresh rate fino a 360 Hz.

Cikos, Star, Nightmare eTara, i 4 finalisti del torneo, si sono contesi l’ambito titolo di campione italiano delRed Bull The Brawl 2021, dopo aver superato le fasi di qualifica e gli impegnativi Group Stage nei due giorni precedenti alla finale. A testimonianza della grande rilevanza che il torneo ha assunto nella scena competitiva, Red Bull e Blizzard hanno deciso di offrire al vincitore la straordinaria opportunità di approdare al Masters Tour, serie competitiva di prima fascia dedicata adHearthstone. Cikos succede nell’albo d’oro a Federica “MaeveDonovan” Campana, che aveva trionfato nell’edizione 2020 del torneo.

