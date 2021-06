Roulette: origini, principali regole e varianti del gioco

Le prime immagini che vengono in mente quando si pensa al casinò sono probabilmente quelle di un tavolo verde e di una roulette. Quest’ultima rappresenta forse l’alternativa ai giochi di carte preferita dagli amanti dell’azzardo, tra i quali figurano anche migliaia di italiani avvezzi a questo tipo di attività ludiche. La roulette è un gioco con poche regole, per partecipare al quale non servono requisiti specifici. Tutto ruota intorno alla fortuna e a poco più di 30 numeri incisi su un disco rotante, al cui interno viene lanciata una piccola pallina.

In considerazione dell’inclinazione della ruota, la sfera si ferma necessariamente all’interno di uno dei settori numerati al termine del giro del disco. Se il numero corrisponderà a quello indicato precedentemente dal giocatore, la puntata risulterà vincente. Insomma, la roulette si basa evidentemente sul calcolo delle probabilità e la buona sorte è fondamentale per avere successo in questo gioco.

Benché raggiungere la vittoria sia alquanto difficile, da diversi secoli la roulette continua a trovare il suo posto nelle sale da gioco. Le origini della roulette sono piuttosto curiose: il noto studioso francese Blaise Pascal, vissuto nel XVII secolo, intendeva creare una macchina che si muovesse autonomamente sfruttando le leggi della fisica. Il risultato finale fu la roulette che conosciamo oggi. Alla fin fine si tratta di un gioco che non richiede nemmeno una strumentistica troppo sofisticata per essere avviata, al punto che se ne trovano controparti in scatola tra i classici giochi da tavola per i bambini.

I numeri presenti sul disco sono solitamente 37 nella versione francese e vanno dallo 0 al 36. Alcuni occupano una casella rossa, altri una casella nera, mentre lo 0 è inserito in uno spazio verde. La pallina viene lanciata sempre in senso contrario a quello del movimento della ruota. L’operazione avviene in maniera talmente rapida che le possibilità di indovinare su quale numero si fermerà la sfera sono davvero poche, ma si assottigliano ulteriormente nella variante americana, che vanta infatti un numero in più quale il doppio 0, che porta il totale delle caselle numerate a 38. Stando alle statistiche, il vantaggio della casa rispetto ai giocatori è addirittura del doppio quando è presente un numero in più. Esiste anche una versione inglese della roulette, che presenta 37 numeri come quella francese, ma che si distingue per alcune regole.

Se la roulette non ha mai perso smalto in tanti anni, il suo futuro nell’era digitale sembra già scritto. Esistono già controparti virtuali del gioco, con tanto di croupier in carne ed ossa. Nei primi tempi il collegamento in video con delle persone in carne ed ossa faceva comunque sorgere dei sospetti agli utenti delle piattaforme di gambling. Non essendoci un contatto visivo dal vivo, ancora oggi i più diffidenti affermano che il croupier della roulette sa dove va la pallina ancora prima di lanciare sul disco. Nel tempo sono stati compiuti parecchi studi sul movimento rotatorio del disco e nemmeno gli esperti sono riusciti a venirne a capo. La correttezza delle fasi di gioco è garantita anche online. I giocatori devono solo preoccuparsi di essere baciati dalla fortuna. Sulla carta, quello della roulette è il gioco da casinò meno cervellotico che esista.

