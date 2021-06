Modus Games annuncia il gioco d'azione di nuova generazione Soulstice

Controlla due personaggi contemporaneamente, mentre affrontano terribili nemici e i loro stessi demoni

Durante il PC Gaming Show dell’E3, l’editore Modus Games e lo sviluppatore italiano Reply Game Studios hanno annunciato l’adrenalinico ed esplosivo gioco d’azione, Soulstice. Con un gameplay innovativo basato su due personaggi, Soulstice incoraggia i giocatori a dominare il campo di battaglia sfoderando attacchi spettacolari in grado di combinare i punti di forza unici delle sorelle Briar e Lute. Soulstice sarà disponibile per PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S nel 2022.

L’annuncio di oggi è stato accompagnato da uno spettacolare teaser trailer, che mostra tutta la potenza del duo Briar e Lute in azione, oltre alle sfide che dovranno affrontare per salvare il loro mondo sull’orlo della distruzione: https://youtu.be/pa2Sib9UJ9E

I Chimera sono guerrieri ibridi, nati dall’unione di due anime. Sono gli unici in grado di opporsi agli Spettri, feroci creature generate dal caos stesso. Entrambe doppiate da Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), Briar e Lute sono due sorelle che si sono trasformate in Chimera: Briar ha ottenuto abilità sovrumane, ma Lute è stata sacrificata diventando la sua Ombra, uno spirito con poteri mistici. Quando la città di Ilden è stata invasa dagli Spettri, le due sorelle sono state inviate in missione per riconquistarla. Solo sfruttando le abilità di entrambe, i giocatori potranno sbloccare il loro vero potenziale e fermare l’invasione prima che sia troppo tardi.

L’elegante mondo fantasy immergerà i giocatori in una serie di ambientazioni piene di pericoli e bellezze. Grazie a un profondo sistema di combattimento con combo, molte armi e diverse opzioni di personalizzazione, Briar e Lute avranno a disposizione una serie infinita di metodi per eliminare i nemici mentre esplorano Ilden, affrontando nuove minacce a ogni angolo.

Registrati per essere tra i primi a scoprire maggiori dettagli su Soulstice alla pagina www.soulsticegame.com.

