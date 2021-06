Mario, Rabbid Peach e i loro amici torneranno nel 2022

Agli Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Mario, Rabbid Peach e i loro amici torneranno in un’avventura cosmica con Mario + Rabbids® Sparks of Hope. I giocatori partiranno per un viaggio epico per riportare l’ordine mentre Cursa, un’entità misteriosa e crudele, distorce i pianeti con la sua influenza malvagia. Con la loro squadra di eroi stravaganti, esploreranno mondi incredibili e sconfiggeranno i nemici in combattimenti innovativi che mischiano tattiche a turni e azione in tempo reale. Mario + Rabbids® Sparks of Hope sarà disponibile in tutto il mondo per Nintendo SwitchTM nel 2022.

Unisciti a Mario e gli eroi Rabbids per sconfiggere Cursa e i suoi pericolosi scagnozzi. Cursa sta portando il caos sui pianeti e i loro bizzarri abitanti mentre cerca di consumare tutta l’energia degli Spark, creature misteriose formate dalla fusione degli Sfavillotti e dei Rabbids.

Nel corso della tua avventura, viaggia ed esplora una moltitudine di pianeti abitati da strani abitanti ed esilaranti segreti. Sconfiggi i tuoi nemici con astuzia, con l’innovativo sistema di combattimento che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale. Prendi il controllo dei tuoi Eroi per scagliarti contro i nemici, saltare sui tuoi compagni di squadra, nasconderti dietro alle coperture… e sfruttare al meglio il tuo turno in combattimenti tattici e dinamici.

I giocatori creeranno la loro squadra ideale fatta da tre Eroi scelti da un eclettico gruppo di nove per affrontare boss sorprendenti, nemici familiari dall’universo di Mario ed eccezionali nemici Rabbids nel corso della loro missione cosmica! Ci sono decine di Spark sparsi per la galassia che aspettano di essere trovati e salvati, per unirsi al tuo viaggio. Ogni Spark ha poteri e personalità diverse, e gli eroi potranno usare le loro abilità speciali in battaglia per avere la meglio. Quando questa squadra improbabile unisce le forze con l’immensa energia degli Spark, tutto è possibile… nel bene O nel male!

Mario + Rabbids® Sparks of Hope si basa sulla fantasia del gioco acclamato dal pubblico e dalla critica Mario + Rabbids® Kingdom Battle per offrire una nuova esperienza di gameplay e un viaggio epico attraverso una galassia in pericolo. Ad oggi, più di 7.5 milioni di giocatori hanno giocato a Mario + Rabbids® Kingdom Battle in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su Mario + Rabbids® Sparks of Hope, visitare: www.mario-rabbids.com

