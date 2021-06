Rocksmith+ il futuro dell'apprendimento musicale interattivo

Goditi un accesso illimitato all’apprendimento della chitarra con Rocksmith+

Agli Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato Rocksmith+, un nuovo servizio in abbonamento che insegna agli utenti a suonare la chitarra e il basso attraverso le loro canzoni preferite. Basato sul pluripremiato metodo Rocksmith, che ha aiutato quasi cinque milioni di persone a imparare suonare la chitarra, Rocksmith+ uscirà nell’estate 2021 per Windows PC esclusivamente tramite l’Ubisoft Store*. Rocksmith+ uscirà anche su Xbox Series X|S, PlayStation®5, Xbox One e PlayStation®4 nell’autunno del 2021. Rocksmith+ sarà disponibile sui dispositivi iOS e Android più avanti.

Compatibile con chitarre e bassi elettrici e acustici, Rocksmith+ esordirà con migliaia di canzoni e crescerà con milioni di altri brani nel futuro, spaziando tra moltissimi generi come rock, classica, indie, alternativa, hip-hop, pop, metal, country, latina, R&B e molto altro. Al lancio, Rocksmith+ avrà una varietà di arrangiamenti autentici che rappresentano il modo in cui gli artisti li suonavano in origine, e tutte le canzoni della libreria saranno suonabili con tabelle degli accordi su cui i giocatori potranno esercitarsi a strimpellare.



Gli utenti potranno approfittare di un intero set di nuovi e migliorati strumenti per fare pratica, tra cui il Riff Repeater, con il quale potranno esercitarsi su riff specifici delle loro canzoni preferite, e Adaptive Difficulty, con cui Rocksmith+ si adatta automaticamente al livello di abilità dell’utente mentre suona. Questi strumenti sono progettati per dare ai chitarristi il controllo durante il loro percorso di apprendimento. Rocksmith+ sarà disponibile per €14.99 al mese, €39.99 per il piano di tre mesi, e €99.99 per il piano di dodici mesi.

Sviluppato da Ubisoft San Francisco, il team dietro a Rocksmith® che ha fornito strumenti di apprendimento per la chitarra per oltre 10 anni, Rocksmith+ è l’unico servizio di abbonamento che offre un apprendimento musicale interattivo usando canzoni ufficiali e un potente feedback in tempo reale.** Il 95% dei suonatori di chitarra di Rocksmith ha migliorato le proprie abilità, e Rocksmith+ si basa sullo stesso metodo provato, con nuove canzoni, modalità di apprendimento e strumenti per fare pratica che verranno aggiunti negli anni a venire. Oltre a migliorare le proprie abilità, gli utenti otterranno anche accesso a video online gratuiti per imparare la tecnica corretta, la teoria musicale, l’attrezzatura, la cura dello strumento e molto altro.

Inoltre, gli utenti potranno suonare con una chitarra acustica o con uno strumento elettrico e un amplificatore usando l’app mobile Rocksmith+ Connect, che offre la tecnologia phone-as-mic. Accoppiando il dispositivo mobile con il PC o la console, il microfono potrà tracciare la chitarra - permettendo agli utenti di suonare senza bisogno di ulteriori attrezzature. Rocksmith+ è anche compatibile con le console tramite il Rocksmith Real Tone Cable. Per gli utenti PC, Rocksmith+ è compatibile utilizzando il Real Tone Cable o le interfacce esistenti su strumenti acustici ed elettrici.* Rocksmith+ è anche partner di Gibson, Epiphone, Kramer, Ibanez, Ernie Ball, Ernie Ball Musica Man, Marshall, Orange, e Mesa/Boogie.

Rocksmith Workshop, un nuovo sistema di contenuti generati dagli utenti che permette agli utenti di aggiungere arrangiamenti a una lista di canzoni in pre-licenza alla libreria, poterà la community musicale al cuore di Rocksmith+. Per la prima volta, la community di Rocksmith avrà maggiore controllo nell’aggiungere gli arrangiamenti che vogliono, quando vogliono. Rocksmith Workshop, che sarà accessibile al pubblico, permetterà agli utenti di creare tutti gli aspetti di un brano, dalla trascrizione ai toni. Gli arrangiamenti della community saranno sottoposti a peer-reviewing per garantirne la qualità, e saranno disponibili per tutti gli utenti.

Rocksmith+ ha strumenti di apprendimento in anteprima mondiale che eliminano il procedere per ipotesi dall’apprendimento della musica. Ma anche il software di apprendimento musicale più importante del mondo ha bisogno di essere messo a punto per i milioni di canzoni in arrivo. Per testare Rocksmith+ gratuitamente durante la closed beta per PC, visitare rocksmith.com/beta.

Per ulteriori informazioni su Rocksmith+, visitare rocksmith.com.

Altre News per: rocksmith+futurodellapprendimentomusicaleinterattivo