Assassin's Creed Valhalla: secondo anno di contenuti in arrivo

Durante gli Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che per la prima volta nella storia della serie, Assassin’s Creed Valhalla offrirà un secondo anno di contenuti. In Assassin’s Creed Valhalla, già nel post-lancio del primo anno, i giocatori potranno divertirsi con la recente espansione L’Ira dei Druidi e presto saranno in grado di immergersi in una seconda espansione, L’Assedio di Parigi e di imparare di più sulla Storia del periodo grazie al Discovery Tour: Viking Age.

La seconda espansione di Assassin’s Creed Valhalla, L’Assedio di Parigi, verrà distribuita quest’estate. Ambientata in Francia, questa nuova avventura vedrà Eivor avviarsi su un percorso pericoloso, pieno di avvincenti avventure attraverso la campagna francese verso una delle più famigerate battaglie di conquista della storia vichinga. Il giocatore potrà scoprire nuove armi, abilità e attrezzature per affrontare nuovi tipi di nemici. L’Assedio di Parigi segnerà anche il ritorno delle missioni di infiltrazione Black Box di intrusione, dove il giocatore avrà totale libertà di scegliere il miglior modo per eliminare la sua vittima designata. L’Assedio di Parigi sarà disponibile per tutti i possessori del Season Pass o separatamente a 24,99 € per i possessori del gioco principale.

Assassin’s Creed Valhalla continuerà ad aggiungere eventi gratuiti e aggiornamenti per i giocatori, compreso l’Outfit di Basim, già disponibile su Ubisoft Connect, e la tanto anticipata spada a una mano, in arrivo nelle prossime settimane.

Questo autunno, tutti i possessori di Assassin’s Creed Valhalla avranno la possibilità di apprezzare gratuitamente Discovery Tour: Viking Age. Dopo Discovery Tour: Ancient Egypt e Discovery Tour: Ancient Greece, il nuovissimo capitolo dell’espansione educativa di Assassin’s Creed punterà i riflettori sull’era vichinga e permetterà ai giocatori di scoprire di più sulla storia e le tradizioni del periodo. Progettata con storici e archeologi, questa esperienza educativa non violenta permetterà di vestire i panni di differenti personaggi dell’epoca e prendere parte delle loro grandi e piccole avventure ambientate nella Norvegia e nell’Inghilterra del IX secolo. La versione autonoma Discovery Tour: Viking Age sarà disponibile su Ubisoft Connect a 19,99 €.

Inoltre, la parte di Ubisoft Forward dedicata ad Assassin’s Creed si è chiusa con l’enigmatica immagine di un misterioso portale che si apre su un panorama di surreale devastazione. Il viaggio di Eivor non è finito, ma i giocatori dovranno tenere gli occhi aperti per scoprire dove porta.

Infine, Ubisoft ha svelato la nuova Animus Collection con la figurina del Maestro Assassino Ezio, che mostra la sua iconica posa con le sue doppie lame nascoste, ispirata a Assassin’s Creed Brotherhood. La sua uscita è prevista per settembre e i fan possono prenotarla dall’Ubisoft Store.

