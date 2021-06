Rainbow Six Siege: crossplay, uscita su Stadia e data di lancio

Il crossplay tra la piattaforma di cloud-gaming e PC sarà disponibile dopo il lancio su Stadia del 30 giugno: crossplay e cross-progression su tutte le piattaforme, comprese le console, arriveranno all’inizio del 2022





Durante gli Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà disponibile su Stadia dal 30 giugno. Da quella data, PC, Stadia e Amazon Luna avranno l’opportunità di godere di matchmaking e progressione unificati. Il crossplay con i giocatori console e la cross-progression su tutte le piattaforme sarà disponibile nei primi mesi del 2022. Inoltre, North Star, la seconda stagione dell’Anno 6 di Rainbow Six Siege, verrà lanciata il 14 giugno, presentando tra gli altri aggiornamenti la nuova Operatrice Thunderbird e la mappa Favela rilavorata.

Anche se il crossplay è già disponibile tra console della stessa famiglia, il crossplay Xbox e Playstation® arriverà nel 2022 assieme alla cross-progression tra tutte le piattaforme.

In North Star, il giocatore scoprirà un nuovo Difensore: Thunderbird. Lei potrà mettere in campo una Ko´na Healing Station, capace di curare qualsiasi giocatore – alleato o nemico – che si avvicina all’apparecchio, anche quelli abbattuti. La Ko´na Station necessita un periodo di riposo tra una carica e l’altra. Thunderbird è un’Operatrice veloce con armatura leggera; è equipaggiata con uno SPEAR .308 o uno SPAS-15 come arma primaria e una BEARING 9 o una Q-929 come arma secondaria.

Inoltre, North Star presenta una mappa Favelas rinnovata con stanze, una migliore vista generale e una migliore navigazione. Questi cambiamenti aumenteranno la sua leggibilità, assicurandosi che il giocatore sappia sempre dove si trova e dove sta andando.

Ulteriori aggiornamenti inclusi in North Star:

Tavola dei punteggi 2.0

Nuove icone dei cadaveri

Miglioramento dei buchi di pallottola

Bilanciamento degli Operatori (aggiustamenti per Melusi, Mira e Maestro e sulla propagazione del gas)

Questa stagione avrà un nuovo Battle Pass da 100 livelli che comprende una traccia premium e una traccia gratuita. I possessori di Battle Pass Premium avranno l’opportunità di giocare Thunderbird dal 14 giugno, mentre gli altri giocatori potranno sbloccarla con Crediti R6 o Renown dal 28 giugno.

Per maggiori informazioni su Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, visita: https://rainbow6.ubisoft.com.

