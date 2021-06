Errore Server 5xx Blogger. La piattaforma Blog Non Indicizza i Post

E' passata ormai una settimana da quando sono iniziati i primi problemi. Chi ha un blog su blogspot.com di Blogger si sarà accorto che è quasi impossibile indicizzare correttamente i post sul motore di ricerca Google anche utilizzando Search Console.

Numerosi i messaggi inviati al centro assistenza dedicato a blogger.



Gestisco un piccolissimo blog dal 2006 ed ogni volta che scrivo un post lo passo regolarmente su search console senza problemi. Oggi per la prima volta ho però ricevuto il messaggio: "Operazione non riuscita: Errore del server (5xx)"

Non credo che il problema sia questo url in particolare...

Infatti il problema riguarda tutta la piattaforma a livello globale. Sul centro assistenza si possono infatti leggere lamentele e richieste di aiuto in tutte le lingue. L'operazione non riuscita errore del server 5xx però continua a protarsi da ormai 7 giorni, tra alti e bassi. Per alcune ore, infatti, i post pubblicati riescono ad indicizzarsi poi l'errore ritorna ciclicamente.

Come risolvere l'errore 5xx di blogger?

Qualcuno ha suggerito di cambiare il file robots.txt, ma a quanto pare non serve, se ovviamente è compilato nel modo giusto. Non resta che incrociare le dita e sperare nel lavoro dei tecnici di blogger per capire la causa di questo odioso errore che sta gettando nel panico l'intera community.



