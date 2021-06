Microsoft Gaming: le parole di Nadella e Spencer

In attesa del primoXbox & Bethesda Games Showcase di domenica 13 giugno, all’interno del quale sarà svelata un’incredibile lineup di giochi, Satya Nadella, CEO di Microsoft, e Phil Spencer, Head of Xbox, hannodiscusso dell’importanza del gaming all’interno dell’ecosistema di Microsoft e del suo impatto sul mondo. Nel corso della loro conversazione, Satya e Phil hanno delineato la vision di Microsoft, che intende creare una community positiva di giocatori, a prescindere da dove si trovino, nonché il ruolo centrale dell’azienda e come intenda definire il futuro del gaming.

All’interno della discussione sono state inoltre condivisealcune novità sul successo di Xbox Game Pass, sull’impegno di Microsoft nel portare l’esperienza Xbox su più schermi, e su Xbox Cloud Gaming.





