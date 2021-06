Se siete in procinto di fare un regalo a un neonato e non avete idea di quale possa essere la scelta migliore, sappiate che non c'è che l'imbarazzo della scelta perché, quando nasce un bambino, ambienti e abitudini famigliari vanno rivoluzionati. Possono essere oggetti ludici come tappeti gommati o giochi per lo sviluppo psicomotorio sono idee impeccabili, ma anche utili per i genitori: l'abbigliamento neonato, ad esempio, è qualcosa che farà sicuramente comodo ai neo genitori.

Vediamo insieme quali sono i 10 idee regalo per un neonato più utili e graditi dai neo genitori.



1. Il termometro per bagnetto

Soprattutto nei primi mesi di vita del neonato, misurare la temperatura dell'acqua del bagno in modo corretto è molto importante. Un termometro per bagnetto affidabile è un regalo utile e funzionale che sarà molto gradito dai genitori i quali eviteranno di controllare l'acqua col mignolo.

Ne esistono in commercio di vari tipi, colori e anche economici.

2. Il porta ciuccio

I genitori con neonati devono stare attenti a tante cose tutte insieme, per questo regalare loro un porta ciuccio pratico e colorato, li farà felici. Evitare che il ciuccio cada a terra o addirittura vada perso, è un rischio che si corre ogni cinque minuti e inoltre, si tratta di un regalo economicamente accessibile a tutti.

3. Set manicure neonato

Le unghie dei neonati devono essere sempre curate, perché trascurarle potrebbe significare graffiarsi da soli provocandosi ferite. Esistono in commercio set da 4 pezzi che comprendono tagliaunghie, limetta, forbicine e pinzette e si trovano in comode e pratiche custodie da viaggio. Sono costruiti con acciaio inossidabile e anallergico, presentano punte arrotondate e bordi ricurvi.

4. Lo sterilizzatore portatile per ciuccio

Lo sterilizza ciuccio portatile consente ai neo genitori di avere a disposizione un ciuccio sempre pulito, ovunque si trovino: grazie alla luce ultravioletta bastano 3 minuti, non serve bollirlo e può essere ricaricato con pile o usb a seconda del modello.

5. Il baby monitor

Il baby monitor serve per controllare il bimbo quando i genitori sono in un'altra stanza e ne esistono anche di molto economici. Rilevano i movimenti del neonato tramite luce led e sono di facile installazione.

6. Il fasciatoio da viaggio

Un altro oggetto molto utile è fasciatoio da viaggio, perché il cambio del pannolino fuori casa richiede necessariamente una soluzione pratica. Si trovano in commercio modelli compatti e leggeri, che possono essere traportati comodamente con la tracolla o legati. Sono muniti di tasca porta pannolini e fatti con materiali impermeabili certificati, facili da pulire.

7. Giostrina per culla

Esistono tanti giocattoli per neonati dai zero ai sei mesi che possono essere utilizzati anche dopo: uno, ad esempio, è la giostrina elettrica con orsetti per culla, ma adattabile anche alla carrozzina.

È utile per far addormentare il bimbo che viene stimolato da una delicata luce con effetto roteante sul soffitto.

8. Palestrina pieghevole

Si tratta di un giocattolo molto bello perché consente al bambino, sin da subito, di sviluppare capacità motorie e acquisire il senso dello spazio. Ne esistono ricche di disegni di animali e numeri, munite di sonagli e che permettono di assumere posizioni diverse.

9. Abbigliamento neonato

Considerando quanto crescono in fretta i bambini, regalare abbigliamento neonato di vario tipo consente di spaziare e aiutare in maniera sostanziosa i genitori. Possiamo accostare all'abbigliamento, fatto con materiali delicati, anche un bell'accappatoio in tessuto anallergico e senza colorazioni artificiali pericolose per pelli ancora molto delicate.

10. Bavaglini per neonato

Un altro oggetto utile sono i bavaglini, poiché verranno sostituiti a ogni singolo pasto del neonato. In commercio ne esistono di molto belli, colorati e con disegni simpatici. Sono realizzati con materiali che non irritano la pelle e lavabili in lavatrice.

