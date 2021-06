Offline siti e media internazionali : crash provider Fastly

Diversi siti Web in tutto il mondo sono stati chiusi dopo un arresto anomalo. Sono colpiti siti istituzionali come quelli della Casa Bianca e del governo britannico. È difficile accedere a molti media come CNN, New York Times, Financial Times e Le Monde. Secondo la BBC, la causa del crash sarebbe un collasso tecnico dei sistemi cloud del provider Fastly. Questo escluderebbe un attacco di hacker per ora. Nel frattempo, Fastly annuncia che sta conducendo un'indagine per capire le ragioni dell'incidente.

Siti web e media internazionali, tra cui Bbc, Cnn e Amazon, sono rimasti inaccessibili online per diverse ore. Si è verificato un singhiozzo anche sul sito del governo britannico: l'accesso alla home page era possibile, ma diverse operazioni sono state bloccate. L'arresto anomalo è stato causato da un problema tecnico del provider Fastly, che ora è stato risolto, e non come originariamente si supponeva fosse un attacco di hacker.

Il provider, che oggi serve tutti i siti internazionali che da qualche ora sono scesi da qualche ora, ha fatto sapere di “aver individuato il problema” e sta lavorando per trovare una soluzione. "Stiamo continuando a indagare sulla questione", si legge sul sito web del provider, che non ha mai smesso di funzionare.

Le pagine di molti siti internazionali avevano riportato genericamente il messaggio "Errore 503 Servizio non disponibile", che indica che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto, a causa di un guasto o di un sovraccarico. Oltre a quella del governo britannico e dei media britannici, The Guardian e BBC, quella del francese Le Monde era inaccessibile.

Altre News per: offlinesitimediainternazionalicrashproviderfastly