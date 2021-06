Unicef a G7, vaccini ai Paesi poveri : greenpass in tutta Europa

Milioni diCovid corrono il rischio di andare sprecati se iricchi inviano contemporaneamente grandi quantità di dosi a quelli più: serve invece un approvvigionamento costante durante tutto l'anno perché questinon hanno le risorse per usarli tutti insieme. È l'appello alle Nazioni del G7 lanciato dall'e firmato da star come Billie Eilish e David Beckham, che in una lettera chiedono di donare il 20% dei loroentro agosto. Tra gli altri firmatari, Ewan McGregor, Katy Perry, Whoopi Goldberg, Claudia Schiffer.

Intanto il certificato digitale Ue Covid "sarà gratuito, sarà rilasciato da tutti gli Stati membri e dovrà essere accettato in tutta Europa". Così il commissario alla Giustizia Reynders nel dibattito al Parlamento Ue a Strasburgo. Il greenpass "contribuirà alla progressiva eliminazione delle restrizioni" e "sarà facilmente accessibile e disponibile per tutti gli europei". Gli Stati membri non possono imporre altre restrizioni a coloro che li hanno, se non per esigenze sanitarie. Regolamento dal 1 luglio, "ma l'introduzione inizia subito", aggiunge.

