Estate 2021 : Destinazioni per immersioni da non perdere in Italia

Con più di 7.000 km di costa, inutile dire che l'Italia è una grande terra per chi ama le immersioni subacquee. Si può passare da spiagge di sabbia finissima, a reticoli di grotte marine formate da cunicoli calcarei dalla visibilità impareggiabile, a vere e proprie foreste multicolori di coralli e gorgonie.

La diversità dei fondali sottomarini non è seconda a nessuno così come la varietà dei paesaggi terrestri. L'Italia è composta anche da decine di isole di tutte le dimensioni, ognuna con le proprie specificità, sott'acqua come in superficie, offrendo una moltitudine di siti molto diversi tra loro.



Le più belle destinazioni diving per questa estate

La Sicilia e la sua riserva di Ustica, le Eolie classificate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, l'arcipelago delle Egadi con Marettimo e la Sardegna con l'isola della Maddalena e il suo corallo rosso. Tanti piccoli paesi che ti permetteranno di tornare ad immergerti, organizzando i tuoi viaggi con immersioni subacquee, ogni anno senza mai annoiarti.



Le acque italiane devono la loro fama non solo alla loro limpidezza, ma anche alla qualità della fauna che ospitano. Cernie, murene, banchi di pesci multicolori: lo spettacolo è grandioso. E per i dilettanti, i relitti sono una buona occasione per immergersi.

Immersioni sub in Sicilia, Isole Eolie ed Egadi.



La Sicilia, la sua riserva marina di Ustica e le Isole Eolie sono solo alcune delle belle sorprese che il Mediterraneo ha da offrire.



La visibilità spesso illimitata offerta da queste isole dona un'atmosfera molto "aerea" alle immersioni. Inoltre, offrono la possibilità di abbinare alla tua attività preferita alle escursioni dei vulcani tanto mitici quanto attivi (Etna , Stromboli), tutto ciò trasforma la Sicilia e le sue Isole in una meta imperdibile.



In Sicilia da visitare è sicuramente è la piccola isola di Ustica, poco più di 60 km a nord di Palermo che domina il paesaggio a picco sul mare. Riserva marina dal 1986, Ustica vanta una densità di fauna rara nel Mediterraneo. Essendo l'isola di origine vulcanica, i fondali sono ricoperti di nera roccia lavica: Il suo nome, Ustica, deriva infatti dal latino 'bruciato'. Siti come Secca della Columbara o Lo Scoglio del Medico sono tra i must del Mediterraneo. Spesso ci si imbatte in banchi di barracuda , o rarissimi mostri giganti (Pinna Nobilis), nudibranchi e prati di Posidonia, per non parlare delle tradizionali anfore per gli amanti delle immersioni archeologiche.



Più ad est, le Isole Eolie. Furono chiamate così dai Greci perché il loro dio Eolo avrebbe chiuso tutti i venti in una delle tante grotte presenti. Ci sono ben otto isole, due di loro hanno un vulcano attivo, Stromboli e Vulcano, e altre due ne hanno uno inattivo, Panarea e Lipari . Quest'ultima isola è, per motivi logistici, il punto di partenza di tutte le avventure nell'arcipelago.

L' immersione qui beneficia di un'abbondante fauna, una topografia specifica per quelle "profonde", un bellissimo blu, sabbia nera, ghiaioni vulcanici e grandi cernie. Lipari concentra la maggior parte dei siti, Panarea ha magnifiche calette raggiungibili solo via mare e Finiduci si distingue per i suoi reperti archeologici. Per quanto riguarda Vulcano o Stromboli, hanno dei fondali dove fuoriescono bolle dal fondo.

Una menzione a parte la merita Marettimo che appartiene all'arcipelago delle Egadi, a ovest della Sicilia. È considerata una delle isole più belle d'Italia, ed è un paradiso per escursionisti e subacquei. Si trova all'interno della più grande riserva marina d'Europa e riunisce una ventina di siti di immersione siciliani.



Di fronte all'unico villaggio dell'isola, i siti di San Simone I, II e III sono accessibili a subacquei di livello intermedio ed esperto. Enormi spugne multicolori e gorgonie creano un'atmosfera eccezionale e costituiscono l'habitat di cernie e aragoste. Guardandoti intorno, potrai osservare barracuda e dentici che cacciano in mare aperto.



A sud di Marettimo, la cattedrale è un'altra immersione imperdibile. Dopo aver sorvolato un vasto campo di posidonia, si entra in un enorme ambiente profondo 29 metri. Ti muoverai senza peso tra stalagmiti e stalattiti, tra spugne e raggi di luce che donano un'aria mistica al luogo.



Nelle vicinanze, la grotta con le due camere che conduce a due stanze all'aperto, dove è possibile rimuovere l'erogatore. Quando esci, sorvoli un'area sabbiosa dove si nascondono le razze.



Infine le città di Taormina e Palermo. LA prima ospita relitto delle Colonne, un'imbarcazione romana che si estende per 26 metri e ha 2000 anni. È anche possibile immergersi nella famosa Grotta Azzurra. A Palermo incece potrai vedere lo Junker 52, bombardiere tedesco della seconda guerra mondiale che poggia a 46m sulla sabbia.

Vacanze subacquee in Sardegna



Le immersioni in Sardegna riserveranno alcune delle sorprese più belle. La Sardegna è un'isola nel Mar Mediterraneo, situata nel sud della Corsica. Un'isola delimitata da acque turchesi quasi trasparenti e che offrono infinite varianti di blu, affascinando il subacqueo che le esplora. Qui, le rocce (in particolare il granito) sono sculture disegnate da Eolo e Nettuno. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena protegge tutte queste fragili bellezze. Questa riserva naturale, una delle più ricche del Mediterraneo, è anche molto importante storicamente per i suoi relitti romani.

Le immersioni in Sardegna sono da scoprire soprattutto durante i mesi estivi. Soffermarsi alle isole di Quirra, Serpentara e Cavoli, Tavolara e a largo di Porto San Paolo. Scoprire il relitto dei 3 Fratelli, il relitto del Golfo degli Angeli, e poi la famosa Secca del Papa, sicuramente uno dei siti di immersione più belli da scoprire nel Mediterraneo.



Tutti questi siti di immersione sono ben al di sopra della media. Ovunque scoprirai grotte, cadute ricche di coraligeni e una fauna eccezionalmente abbondante e diversificata. Fai attenzione, l'acqua è così limpida che il subacqueo può dimenticare di controllare la sua profondità.

