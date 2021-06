Lean Management: Perchè applicarlo in ambito sanitario?

"Gli imprenditori sono ovunque. Ciò significa che l'approccio Lean Startup può funzionare in qualsiasi azienda, anche di grandi dimensioni, in qualsiasi settore o industria." (Eric Ries, La Lean Startup, 2011)

Ma cos'è esattamente il Lean Management?



Tra l'altro, considerando i sistemi gerarchici che variano da azienda a azienda: alcuni sono verticali, a più livelli, altri, influenzati dalle culture scandinava e anglosassone, si appiattiscono e lasciano il posto alla trasversalità nella comunicazione e nei compiti.In questo articolo vogliamo parlare del concetto di Lean Management. Nato da una filosofia aziendale creata da Kiichiro Toyoda, fondatore di Toyota Motor Corporation, nel 1936. Questo metodo, poi, è stato reso popolare dai ricercatori James Womack, Daniel Jones e Daniel Roos negli anni '90.Nel 2011, un libro scritto da Eric Ries ha fatto colpo in tutto il mondo nel campo dell'imprenditorialità.

Il Lean Management è una filosofia manageriale che promuove un metodo di crescita della qualità della produzione attraverso un processo di miglioramento continuo. È un metodo partecipativo che prevede il coinvolgimento dei dipendenti per migliorare le prestazioni e i processi dell'azienda, facilitando l'implementazione di soluzioni creative. I dipendenti sono al centro di questa metodologia e l'obiettivo è duplice: soddisfare il cliente rimotivando i team che partecipano alle decisioni cruciali dell'azienda.



La riflessione è questa: i dipendenti di un'azienda sono quelli che la conoscono meglio. Vivono i processi messi in atto giorno per giorno, sono in contatto con i clienti, interagiscono con l'ambiente aziendale e quindi sono nella posizione migliore per identificare disfunzioni e possibili punti di miglioramento.

Chi dovrebbe utilizzare il metodo Lean Management?



In teoria, il Lean Management può essere applicato a qualsiasi tipo di azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni o attività. Come abbiamo spiegato, è una filosofia e adattare una filosofia è una scelta culturale per consentire una più efficace comunicazione tra reparti, dipendenti e clienti.



Ecco perché questo metodo è molto vantaggioso da applicare nelle strutture sanitarie come poliambulatori medici, dove la discussione e i consulti tra colleghi di diversi reparti deve essere facilitata per trarre vantaggi e benefici sia per l'azienda che per i pazienti. Il pensiero collettivo dei dipendenti di una struttura poliambulatoriale risulterà così più veloce ed efficiente.



Per snellire il procedimento di migrazione verso il Lean managemnt in ambito sanitario, le strutture possono fare affidamento su software gestionali per poliambulatori che ottimizzano la gestione strategica e operativa dell'organizzazione e permettono di gestire con semplicità ed immediatezza i servizi sanitari di differenti branche mediche specialistiche.



In breve, tutti i dipendenti saranno, in qualche modo, gli imprenditori della loro posizione nell'azienda e di ciò che vogliono infondere in essa. Avranno la capacità di migliorare l'efficienza dell'attività complessiva migliorando la produttività delle loro attività quotidiane. L'azienda incoraggerà i propri dipendenti a portare idee per il miglioramento e ne faciliterà l'attuazione.



- La gestione snella è un modo per razionalizzare l'organizzazione delle strutture sanitarie eliminando perdite e sprechi (ad esempio interruzioni dei servizi, ritardi delle prestazioni, errori, ecc.) al fine di migliorare il flusso di pazienti e informazioni.- La filosofia del Lean Management mette al centro il dipendente conferendogli un maggiore potere di azione nel lavoro quotidiano e un apprendimento regolare, ed è quindi il primo beneficiario di questo metodo.- Responsabili e capi reparto, pur essendo dipendenti, hanno la possibilità di provare liberamente nuovi processi con i membri dei propri team al fine di migliorare le proprie performance e quindi soddisfare il top management.I manager saranno soddisfatti del miglioramento delle prestazioni e dell'impegno delle loro aziende- Infine, e soprattutto, il paziente potrà notare un netto miglioramento dei servizi e dei prodotti che gli vengono offerti.

Il metodo Lean Management è sempre più popolare per il suo aspetto positivo a tutti i livelli di un'organizzazione. Un'azienda che utilizza il Metodo Lean comprende il valore del paziente ed è costantemente focalizzata sul miglioramento delle componenti chiave dei propri processi interni.

Il miglioramento nella gestione dei flussi degli utenti applicando il Lean Management si è osservato durante il ricovero di molte persone a causa del Covid-19. Ciò è stato evidenziato soprattutto in Francia dove si è sviluppato un sistema di organizzazione del lavoro con la gestione snella.

Questo tipo di gestione si è presentata infatti come un anello essenziale del piano sanitario all'interno del sistema ospedaliero francese, quando si è ridotto drasticamente il numero di posti letto disponibili. Si è osservato infatti, che l'applicazione del Lean Management, ha consentito la cura e la gestione dei pazienti in modo più efficiente senza degradare la qualità dell'assistenza e la considerazione delle specificità mediche dei malati.

