Guilty Gear -Strive- Opening Movie e il trailer di lancio

Dai un’occhiata all’universo e ai personaggi diGuilty Gear -Strive- grazie all’Opening Movie che include gran parte del roster, alcuni giocabili come I-No e altri no come Colin Vernon, il Presidente degli Stati Uniti, che prenderà parte all’apice della storia di Sol Badguy.

La Modalità Storia avrà oltre quattro ore di scene in stile anime e la modalità Arcade approfondirà ulteriormente questa trama.

Guilty Gear -Strive- sarà disponibile dall’11 giugno 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Chi ha prenotato la Deluxe o la Ultimate Edition avrà l’Early Access al gioco dall’8 giugno.

