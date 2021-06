GeForce: disponibili i driver per GeForce RTX 3080 Ti

No Man's Sky ottiene NVIDIA DLSS, Escape from Tarkov e War Thunder ottengono Reflex e moltissime altre novità





Oggi NVIDIA ha rilasciato un nuovo driver GeForce Game Ready per la nuova GeForce RTX 3080 Ti, l'ultima GPU di punta dell'azienda. Il driver offre un sacco di miglioramenti e ottimizzazioni per una varietà di giochi. La tecnologiaDLSS arriva per No Man's Sky, NVIDIA Reflex è ora disponibile perEscape From Tarkov e War Thunder. I nuovissimi Chivalry 2 e Sniper Ghost Warrior Contracts 2 saranno supportati fin dal primo giorno.

È tempo di Ti!

Questo nuovo driver aggiunge il supporto per la nuova GeForce RTX 3080 Ti, l’ultima novità della famiglia di potentissime schede grafiche NVIDIA. Basata sull'architettura NVIDIA Ampere, la GeForce RTX 3080 Ti offre un incredibile balzo in avanti in termini di prestazioni e porta con se funzionalità premium come il ray tracing, l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente le prestazioni di NVIDIA DLSS, la tecnologia NVIDIA Reflex per la ridurre la latenza di gioco , funzionalità di streaming su NVIDIA Broadcast e tanta memoria aggiuntiva che consente di velocizzare anche le applicazioni di editing più popolari. È la nuova GPU da gioco di punta della gamma RTX.

No Man's Sky ottiene NVIDIA DLSS

Un altro aspetto importante dei driver NVIDIA Game Ready è che vengono spesso utilizzati per regalare nuove funzionalità agli utenti GeForce. Questo driver Game Ready supporta anche NVIDIA DLSS in No Man's Sky. Il popolare gioco di Hello Games ha ricevuto unaggiornamento NVIDIA DLSS, portando la tecnologia di accelerazione delle prestazioni sia agli utenti desktop che a quelli VR. Questo aggiornamento aumenta le prestazioni in modalità desktop fino al 70% a 4K, migliorando sostanzialmente la fluidità e la reattività del gameplay, offrendo ai giocatori GeForce RTX un'esperienza complessiva migliore.In VR, il DLSS raddoppia le prestazioni con la preimpostazione grafica Ultra, mantenendo 90 FPS su un Oculus Quest 2 con una GeForce RTX 3080.

Oltre 130 giochi e applicazioni includono già ray tracing, tecnologie NVIDIA DLSS e RTX AI.

Escape From Tarkov e War Thunder ottengono NVIDIA Reflex

Escape from Tarkov, lo sparatutto in prima persona, aggiungerà presto il supporto per NVIDIA Reflex, rendendo i giocatori più competitivi riducendo la latenza di sistema. War Thunder ha già introdotto il supporto NVIDIA Reflex in questo gioco d'azione multiplayer militare gratuito. Se abilitata, la latenza del sistema viene ridotta fino al 43%, migliorando sensibilmente la reattività.

La tecnologia di riduzione della latenza NVIDIA Reflex è ora supportata anche in 12 dei 15 migliori giochi sparatutto competitivi.

Altre novità e aggiornamenti

Il driver Game Ready di NVIDIA per GeForce RTX 3080 Ti aggiunge anche altre funzionalità, tra cui:

Supporto del primo giorno, che offre la migliore esperienza per Sniper Ghost Warrior Contracts 2 disponibile da oggi, e per il tanto atteso lancio di Chivalry 2, l'8 giugno.

L'aggiunta delle impostazioni ottimali di GeForce Experience per cinque nuovi giochi, tra cui:

o Aim Lab

o Biomutant

o Crash Bandicoot 4: It’s About Time

o Everspace 2

o Redout: Space Assault

NVIDIA GeForce ha collaborato con il canale di creators “ That Works” per creare una GPU RTX 3080 Ti a tema titanio . Clicca sul link per vedere come il team di “That Works” utilizza una combinazione di lavorazione, forgiatura e fabbricazione per creare questa GPU unica nel suo genere, mantenuta in e uno scrigno del tesoro di Damasco per tenerla.

Informazioni sui driver NVIDIA Game Ready

Disponibili il giorno del lancio o ancor prima, i driver Game Ready di NVIDIA offrono la migliore esperienza ai giocatori GeForce perché gli ingegneri NVIDIA lavorano fino all'ultimo minuto possibile per ottimizzare le prestazioni e perfezionare il gameplay. I driver NVIDIA Game Ready sono certificati Microsoft WHQL.

