GTA Online: ricompense triple in tutte le gare terresti

GTA$ E RP doppi in Lotta tra business e vendite di carichi speciali, abbigliamento sbloccabile gratis e altro

Se hai ancora il controllo del tuo veicolo, è solo perché non stai andando abbastanza veloce! Questo è solo uno dei tanti pericoli e delle tante contraddizioni che fanno parte del mondo delle gare. Per fortuna, i tuoi rischi saranno generosamente ricompensati: tutte le gare terrestri create da Rockstar frutteranno GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Partecipa a una serie competitiva dal menu di avvio o tramite l’opzione Partita veloce presente sul tuo iFruit.

Ricompense doppie nelle Lotte tra business e nelle vendite di carichi speciali

Questa è un’ottima settimana per chi fa affari col mercato nero: l’eccesso di carichi e l’abbondanza di articoli di contrabbando sulle strade di Los Santos è una manna dal cielo per chi è più competitivo e spietato. Contrabbanda articoli di valore in tutta la mappa di gioco nelle vendite di carichi speciali cercando di non farti beccare dalle forze dell’ordine o lotta fino all’ultimo sangue nelle Lotte tra business: entrambe le attività forniranno GTA$ e RP doppi per i prossimi sette giorni.

Abbigliamento sbloccabile gratis

Indossa qualcosa di supermorbido e mettiti comodo: tutti i giocatori che accedono a GTA Online questa settimana riceveranno gratis il Pigiama a righe navy e la Giacca smoking a righe navy.

I giocatori sopra il rango 100 che accederanno al gioco questa settimana riceveranno anche la rarissima Giacca smoking a quadri blu (disponibile entro 72 ore dall’accesso dopo il 14 giugno).

Open bar al Casinò e Resort Diamond

Che ne dici di festeggiare la tua prossima vittoria con una bottiglia di Blêuter'd gratis? Se offre la casa, è ancora più buono. Poi fai un salto al The Music Locker per uno shot di Cazafortunas prima di scatenarti in pista. Vogliamo aiutarti a prendere decisioni decisamente peggiori: potrai bere gratis fino al 9 giugno.

Primo premio della settimana: Överflöd Entity XXR

Se ti trovi nell'atrio del Casinò e Resort Diamond, magari per un giro al negozio del casinò o per goderti uno shot di Macbeth gratis al bar, assicurati di fare un giro alla ruota fortunata. Un premio è assicurato: puoi vincere GTA$, RP, abbigliamento, snack o premi misteriosi di ogni tipo.

SCONTI

Se hai bisogno di passare inosservato, sappi che le felpe di Import/export saranno a metà prezzo per i prossimi sette giorni. Non importa quale sia il tuo stile, l’importante è non sfoggiare degli abiti non all’altezza mentre sei in coda di fronte ai bagni del club!

Se vuoi essere assolutamente sfacciato, il negozio del casinò offre uno sconto del 50% su tutti i capi d’abbigliamento esposti.

Los Santos ti offre molte altre occasioni per risparmiare, anche sugli immobili: i più ambiziosi potranno approfittare di uno sconto del 40% sull’attico di lusso del casinò, sugli appartamenti di lusso e sulle loro modifiche & Modifications;, -60% sugli uffici e -50% sui magazzini per carico speciale.

Hai voglia di un nuovo veicolo?

Qui sotto trovi la lista completa degli sconti sui veicoli.

Karin Kuruma (Armored) — 40% off

Imponte Ruiner 2000 — 35% off

Pegassi Reaper — 40% off

Pegassi Osiris — 40% off

Vapid FMJ — 40% off

Pegassi Tempesta — 40%

