Il Trono di Spade a due anni dalla fine: tutti gli omaggi, le citazioni e l'atteso prequel HBO

Sono passati ormai due anni dal termine di una delle saghe televisive più amate dal grande pubblico: il “Trono di Spade”, o meglio “Game of Thrones”, dal nome in lingua inglese della serie TV. In soli 73 episodi il telefilm ha saputo conquistare appassionati di genere fantasy, avidi lettori (la serie TV è infatti ispirata all’ancora incompiuto ciclo di romanzi “Le Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R. R. Martin) e più semplicemente schiere di curiosi attirati dal fenomeno di massa che il “Trono di Spade” ha rappresentato sin dalla sua prima messa in onda. Al giorno d’oggi, oltre alla possibilità di riguardare gli episodi tramite le piattaforme di streaming video online (o le proprie copie in DVD e Blu-ray), l'eredità del “Trono di Spade” è ancora rilevante: tra la serie ispirata al mondo di Westeros in arrivo l'anno prossimo (intitolata “The House of the Dragon”), libri, giochi e gadget, ma anche citazioni di cultura popolare tra canzoni e altri telefilm, non mancano di certo gli omaggi e le ispirazioni alla serie TV che ha rivoluzionato il mondo televisivo.

Citazioni, omaggi, ispirazioni: l’impatto del “Trono di Spade” nella cultura pop

Una delle testimonianze più inequivocabili del successo della serie, infatti, è senza dubbio l'impatto che ha avuto sulla cultura pop: oltre a essere stata profondamente apprezzata (ma anche duramente criticata), ha lasciato una traccia tale da essere diventata un punto di riferimento anche per altre serie TV, che la nominano spesso e che mostrano un sincero apprezzamento tra citazioni e omaggi. È il caso della serie della CBS “The Big Bang Theory”, recentemente conclusasi, nella quale i quattro protagonisti citano spesso scene e personaggi del “Trono di Spade”: sono talmente appassionati della serie HBO da avere a loro volta appesa “in salotto” una riproduzione di “Lungo Artiglio”, la spada di Jon Snow, uno dei protagonisti più amati del “Trono di Spade”. La serie stessa negli anni è stata molto attenta a intercettare fenomeni di costume e artisti (musicali e non) interessati a far parte della grande avventura che ha rappresentato il “Trono di Spade”: basti pensare ai camei di attori e musicisti famosi come il cantautore britannico Ed Sheeran e il gruppo islandese Sigur Ros, oltre alla partecipazione alla colonna sonora con il brano “Jenny of Oldstones” da parte della cantante britannica Florence Welch, leader del gruppo Florence and the Machine.

Il “Trono di Spade” e il mondo dell’intrattenimento

Per quanto riguarda i “prodotti” derivati dalla serie non mancano di certo oggetti e attività di qualsiasi genere. Oltre alla serie di libri originale che ha dato vita all'idea del telefilm, infatti, sono nati molti altri libri ispirati alle avventure dei Sette Regni, come “Il mondo del ghiaccio e del fuoco. La storia ufficiale di Westeros e del Trono di spade” edito da Mondadori. Anche il settore dell'intrattenimento ha dedicato al “Trono di Spade” vari giochi, come la slot machine “Game of Thrones”, una slot a cinque rulli ispirata alle vicende delle casate in lotta per il “famoso” trono di spade e accompagnata dall’inconfondibile motivo musicale che fa da colonna sonora alla sigla della serie televisiva. Le dispute tra le famiglie Stark, Lannister, Baratheon e Targaryen continuano comunque anche dal vivo: oltre a merchandising di qualsiasi genere (abbigliamento, oggettistica da collezione, giochi di società, statuine, accessori), infatti, i fan più accaniti possono coronare il sogno di rivivere le avventure di Westeros visitando le location dove sono state girate scene cult del telefilm, grazie a tour organizzati in paesi come Malta, l'Islanda e l'Irlanda del Nord (peraltro sede degli studi principali in cui è stata girata la maggior parte degli episodi della serie).

“House of the Dragon”: l’ultima novità HBO attesa per il 2022

La novità più interessante, infine, è senza dubbio quella in grado di lasciare più soddisfatti gli appassionati del mondo creato da George Martin e reso vivo da David Benioff e D. B. Weiss, i creatori della serie televisiva originale: si tratta del prequel “House of the Dragon”, ambientato in un periodo temporale precedente a quello in cui si sono svolte le avventure del “Trono di Spade” e che vede come protagoniste le famiglie Targaryen e due casate meno note come Hightower e Velaryon. Il debutto della serie è previsto per il 2022, in Italia si suppone su Sky e NowTV, come per le puntate andate in onda in precedenza del “Trono di Spade”, e il cast è già molto accattivante stando alle informazioni trapelate negli ultimi mesi: Matt Smith, Rhys Ifans, Graham McTavish e Olivia Cooke sono solo alcuni dei nomi già noti al piccolo schermo e amatissimi dai fan dei rispettivi film e telefilm.

L'anno prossimo si prospetta perciò molto interessante per gli amanti del “Trono di Spade”: la nostalgia per la serie potrà essere colmata con il nuovo telefilm “The House of the Dragon” mentre le citazioni, gli omaggi e i prodotti relativi alla serie originale continueranno a essere disponibili per tutti i fan.

