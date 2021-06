KONAMI firma una nuova partnership con Kazuyoshi Miura per PES

PES 2021 celebra la Superstar Giapponese come parte della Serie Momento Glorioso



Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi la firma di una partnership con Kazuyoshi Miura (Kazu). Con alle spalle una carriera di cinque decadi, l’attaccante 54enne, da poco incoronato calciatore più anziano nella storia del calcio professionistico, continua a costruire la propria eredità. A partire da oggi, Kazu entra ufficialmente a far parte della serie eFootball PES.





“Sono molto felice di questa partnership con KONAMI e di entrare a fare parte del mondo di eFootball PES”, ha commentato Miura. “Sono onorato che KONAMI riconosca i molti decenni che ho dato al calcio e che dia la possibilità ai fan di rivivere e crogiolarsi in quei momenti magici”.





Kazuyoshi Miura ha iniziato la sua carriera professionistica nel 1986 con la squadra brasiliana Santos F.C.. Dopo aver affinato le sue abilità insieme ai grandi nomi del Paese, Miura torna in Giappone dove milita in numerosi club professionistici e disputa 89 partite con la Nazionale. Nel 1994 Kazu è diventato il primo calciatore Giapponese a giocare in seria A in Italia. Oggi, a 54 anni, Kazu è il più anziano calciatore professionista al mondo ancora in attività.





Per celebrare l’accordo e la leggendaria carriera di “King Kazu”, insieme ad altri calciatori giapponesi del passato e del presente, KONAMI ospiterà numerose campagne in-game su eFootball PES 2021 per console e dispositivi mobile. Tra queste: la rievocazione delle partite di Kazu con il Santos come parte della Serie Momento Glorioso. La campagna legata alla partnership con Kazuyoshi Miura inizia oggi!





Maggiori dettagli saranno pubblicati sui canali social ufficiali di PES e all’interno del gioco.





eFootball PES 2021 SEASON UPDATE è disponibile all’acquisto all’acquisto su PS4, Xbox One e PC via Steam da rivenditori fisici o negozi digitali. Il gioco è compatibile con PS5 e Xbox Series X|S. Una versione free-to-play del gioco, eFootball PES 2021 LITE, è disponibile con accesso a modalità online e altri contenuti.





eFootball PES 2021 mobile è disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android.

