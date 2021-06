Fitbit! Nasce il tracker per bambini Ace 3 Special Edition: Minions

Fitbit presenta ACE 3 SPECIAL EDITION: MINIONS, il nuovo tracker di attività e sonno per bambini

Progettato per motivare i bambini a muoversi e condurre una vita più sana e attiva, il nuovo tracker offre badge di attività con protagonisti i celebri personaggi Minions ideati da Illumination, un nuovo quadrante orologio Minion interattivo e cinturini sagomati esclusivi





Fitbit ha annunciato oggi Ace 3 Special Edition: Minions, un tracker progettato per aiutare i bambini dai 6 anni in su a restare attivi senza rinunciare al divertimento e a sviluppare sane abitudini con tutta la famiglia, in compagnia di alcuni dei personaggi più conosciuti e amati di tutti i tempi: i Minions, ideati dalla casa di produzione Illumination. Ace 3 Special Edition: Minions entra così a far parte della famiglia di tracker di attività e sonno per bambini Fitbit Ace, con funzioni motivanti come promemoria orari per il movimento e obiettivi giornalieri di attività, un design resistente all’acqua e un’autonomia fino a otto giorni. In particolare, si distingue per il suo nuovo quadrante orologio interattivo, cinturini intercambiabili e badge di attività, tutto a tema Minions, confermando però lo stesso prezzo accessibile di Fitbit Ace 3. Ace 3 Special Edition: Minions è infatti disponibile a partire da oggi in tutto il mondo, in Italia a €79,99 (EUR).





"I genitori e i bambini amano i nostri tracker di attività e sonno Ace per le loro funzioni coinvolgenti e motivanti che ispirano i più piccoli a rimanere attivi e sviluppare sane abitudini", afferma Alison Ross Powers, Head of Global Strategic Partnerships per Fitbit in Google. "L'introduzione dei Minions ideati da Illumination nella famiglia Ace offre nuove e divertenti funzioni che renderanno l’esperienza Fitbit ancora più entusiasmante, aiutando i bambini a muoversi insieme ai loro personaggi preferiti."

Ace 3 Special Edition: Minions porta gli amatissimi Minions direttamente al polso dei bimbi con un design a tema e caratteristiche integrate in ogni aspetto dell'esperienza Fitbit. Grazie all’esclusivo cinturino Giallo Minion sagomato in silicone, comodo da indossare e con una trama che richiama i personaggi in rilievo, il dispositivo è progettato per resistere a cadute e urti accidentali. Inoltre, i bambini che già utilizzano Ace 3 possono personalizzare il loro tracker con i nuovi esclusivi cinturini nei colori Cattivissimo Blu e Nero Minions: in questo modo, tutto il divertimento Minions sarà sempre a portata di sguardo.

Un nuovo quadrante orologio animato, disponibile in esclusiva sui dispositivi Ace 3, consente ai bambini di diventare i “boss” del mondo Minions e, man mano che raggiungo i propri obiettivi personalizzati di passi o minuti attivi, di vedere i loro personaggi preferiti che corrono, ballano, vanno sullo skateboard, nuotano e altro ancora.

Ma il divertimento non è limitato solo a Ace 3 Special Edition: Minions. Prossimamente, tutti gli utenti Fitbit potranno divertirsi con i badge di attività personalizzati a tema Minions sull’app Fitbit che vedranno protagonisti tre dei Minions più amati: Stuart, Kevin e Bob. Una volta sbloccati, i badge di attività sull’app Fitbit celebreranno i progressi dei piccoli campioni e li motiveranno per continuare a raggiungere i loro obiettivi giornalieri di attività.

Ace 3 Special Edition: Minions offre le stesse funzioni per la sicurezza dell’intera famiglia dei prodotti Ace: così, mentre i bambini si impegnano a raggiungere i loro obiettivi, i genitori sapranno sempre che la privacy dei loro figli è al sicuro. È per loro possibile configurare un account di famiglia nell’app Fitbit per accedere ai controlli e alle protezioni sulla privacy, altamente consigliati per i bambini minori di 12 anni e obbligatori per l’utilizzo di Ace 3 Special Edition: Minions o Ace 3. Tramite la Vista genitore sull’app, è così possibile controllare l’attività dei propri figli, scegliere quali esperienze mostrare sull’app e approvare le richieste di amicizia.

Per promuovere lo sviluppo di sane abitudini, Ace 3 e Ace 3 Special Edition: Minions sono dotati di una Vista bambino protetta sull’app che mostra i dati più importanti, come statistiche di attività e sonno, oltre agli amici approvati dai genitori, quadranti orologio, avatar e badge. L’esperienza Ace 3 è progettata per rispettare gli standard di legge sulla tutela della privacy per i bambini dove disponibili, tra cui COPPA negli Stati Uniti e GDPR in Europa.

Fitbit Ace 3 Special Edition: Minions, l’ultimo arrivato dell’amatissima famiglia di tracker Ace 3 (4,7/5 recensione media su Amazon con il 78% di recensioni a 5 stelle), è disponibile a partire da oggi su Fitbit.com e presso i principali rivenditori in tutto il mondo. Ace 3 Special Edition: Minions ha un prezzo di €79,99 (EUR). I cinturini sagomati in silicone a tema Minions compatibili con tutti i dispositivi della gamma Ace 3 sono disponibili al prezzo di €29,99 (EUR) nei colori Cattivissimo Blu e Nero Minions. I cinturini Classic in silicone con lo stesso design sagomato a prova di cadute e urti accidentali sono disponibili nei colori Nero con fibbia Rosso sport e Blu cosmico con fibbia Verde spaziale in esclusiva su Fitbit.com al prezzo di €24,99 (EUR).





