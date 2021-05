RITORNA IL PG NATIONALS SUMMER SPLIT 2021

IL PIÙ PRESTIGIOSO TORNEO ITALIANO DI LEAGUE OF LEGENDS INIZIA IL PRIMO GIUGNO

La nuova edizione della competizione più importante a livello nazionalededicata al MOBA per eccellenza sta per partire. Uno scontro senza esclusione di colpi tra gli 8 migliori team esport della penisola che mette in palio, come ormai da tradizione, ben due posti esclusivi agli European Masters del 2021.

Un altro grande anno di esport è pronto per iniziare e la scena competitiva nostrana è già in fermento. Quale modo migliore per inaugurarlo, se non con il più amato e seguito torneo diLeague of Legends d’Italia? PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo,Tournament Organizer di alcuni tra i migliori eventi esport su scala nazionale, fissa un nuovo imperdibile appuntamento per tutti gli amanti del MOBA targato Riot Games: ilPG Nationals Summer Split 2021.

A partire dal 1° giugno,Macko, Mkers, Samsung Morning Stars, GG Esports, Axolotl,Cyberground Gaming, Outplayed e Gaia Esports, organizzazione esordiente entrata nel roster attraverso ilPromotion Tournament, sono pronti a sfidarsi sul campo di battaglia virtuale diLeague of Legends per stabilire chi è il team competitivo più talentuoso della Penisola. Il torneo vedrà ben 10 settimane diplayday, dove nel corso della Regular Season le migliori squadre dovranno affrontarsi per scoprire chi riuscirà ad accedere aiPlayoff, valevoli per la qualificazione alle fasi finali della competizione, che culmineranno con il main event del7 agosto. Il Summer Split garantirà, ancora una volta, ben due slot di partecipazione agliEuropean Masters Summer 2021, l’apice della stagione competitiva del Vecchio Continente che vede sfidarsi due volte l’anno i migliori giocatori da13 leghe regionali. Il team vincitore del PG Nationals avrà da subito accesso alGroup Stage degli EU Masters, mentre il secondo passerà dai Play-In, dove potrà ottenere la possibilità di procedere alla fase a gironi ed unirsi all’altra squadra connazionale.

Ormai da quattro anni, lo scopo principale delLeague of Legends PG Nationals è quello di dare maggiore visibilità possibile alle squadre italiane, offrendo loro la possibilità di competere a livello ufficiale alleEuropean Regional League di Riot Games. PG Esports continua a investire in questo campionato nazionale in modo da dare più possibile supporto a tutti i team partecipanti: una sinergia che, nel tempo, sta giovando incredibilmente allo sviluppo dell’intero fenomeno esport nel nostro Paese. Così facendo, dà anche ai migliori giocatori della Penisola la possibilità di solcare unpalcoscenico europeo dove mettere in mostra tutto ciò che sono in grado di fare sul campo di battaglia.

Come da tradizione, anche questa edizione del torneo potrà contare sul supporto di aziende leader nei propri settori di riferimento, comeNicNac's, Subito e POCO M3 Pro 5G, in qualità di Official Partner.Buddybank e KitKat, invece saranno Main Partner della manifestazione, mentreIntel e Predator figureranno come Tech Partner, denotando il loro impegno verso hardware di primissima fascia dalle performance mozzafiato adatti per le competizioni esports di alto livello.

La competizione avrà inizio ufficialmente martedì1° giugno e sarà trasmessa, come sempre, in streaming sul canale Twitch ufficialedi PG Esports. I turni successivi si svolgeranno ogni mercoledì egiovedì, fino alle tanto attese finali, previste per il 7 di agosto. Non resta altro che mettersi comodi e godersi il più importante torneo italiano diLeague of Legends del 2021: il PG Nationals sta per iniziare.

Altre News per: ritornanationalssummersplit2021